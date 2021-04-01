一直以来，农业银行充分发挥点多面广优势，积极运用数字化手段，向小微企业、农户、个体工商户等普惠客户提供全渠道、全流程、全覆盖的金融服务。

截至2020年末，农业银行央行口径普惠领域贷款余额近1.5万亿元，信贷支持157万普惠型小微企业客户，金融服务457万小微企业。

渠道广覆盖 打通普惠服务“最后一公里”

据了解，农业银行充分发挥机构网点遍布全国的传统优势，分层分类将小微金融业务权限下放全部2.2万个网点，努力扩大普惠金融服务覆盖面，为小微企业提供贴身服务，让包括县域地区、偏远地区、贫困地区的小微企业能够通过农行网点，获得全面、丰富的金融服务。

在确保覆盖面的基础上，农业银行还不断深化“能贷、会贷、愿贷、敢贷”机制，在提升服务能力上下深工夫。在网点培养懂服务、懂客户的小微客户经理队伍；打造了覆盖城乡的1900家“普惠金融服务专营机构”；按“一集群一对策”“一园区一措施”实施精细化管理、差异化授权；给予网点小微业务专项激励、经济资本和内部资金转移定价优惠，为服务人员配备专项工资、实施尽职免责，充分激发网点服务小微企业的动力。

数字化转型 实现普惠服务的“多快好省”

农业银行坚持科技赋能，在全行范围内大力推动数字化转型，实现普惠服务的“多快好省”。

一是产品服务“多”。推出“农银e贷”线上系列产品，涵盖抵质押、纯信用、首贷、续贷等各种模式，为小微企业、小微企业主、个体工商户、农户等各类普惠客户提供多样的线上贷款服务。将农行普惠金融服务输出至国家部委、地方政府各类数字政务平台，扩宽服务渠道，覆盖更多更广的小微企业。

二是贷款发放“快”。运用大数据分析、人工智能等科技手段，整合内外部数据，为小微企业精准定位、立体服务，线上发放贷款，省去了以往的繁琐环节，小微企业贷款可以“秒申秒贷、随借随还”，真正实现让数据多跑路，让企业少跑腿。

三是客户体验“好”。在掌银、网银端推出“普惠e站”，专门服务小微企业，企业主不用跑银行，在手机、电脑上轻轻一点，便可获得一站式、全天候的各类服务。

四是融资费用“省”。拿出真金白银向小微企业让利，小微企业融资成本不断下降，小微企业贷款平均利率一直维持在较低水平。通过发放信用贷款，减少企业抵押担保费用，小微企业信用贷款占比已超过20%。

服务全链条 助力产业链供应链安全稳定

农业银行搭建了系统化对接、数据化建模、自动化审批的线上供应链融资集中统一作业平台，对接了保理、票据、订单、应收、仓单等各类供应链融资场景，与农业产业化龙头企业、农产品交易平台加大合作，围绕农业产业链核心企业，为上下游种养殖户、专业大户、专业合作社，为下游生鲜超市、农产品交易商等提供融资，全力保障农业产业链顺畅流转；探索通过供应链金融为农民工提供工资发放服务、为农村基础设施建设主体提供物料、设备采购的融资服务，为促进农民富、农业强、农村美作出贡献。

截至目前，该银行已累计向1.3万个产业链上下游企业发放贷款800亿元。

提升加速度 为抗疫复产提供保障服务

2020年，农业银行加强逆周期操作，以金融力量帮助小微企业渡过难关。去年2月初即出台对小微企业的“宽限期+展期+续贷”的纾困组合政策，帮助企业渡过难关，全年共为8万户中小微企业提供延期还本支持。主动调增贷款计划，匹配专项信贷规模，全力以赴加大对小微企业的支持力度，2020年小微企业贷款增速超过60%；第一时间发行大行首单防疫主题小微专项金融债，募集资金全部用于支持湖北等受疫情影响严重地区的小微企业；推出“复工贷”产品组合，累计向小微企业发放贷款近6000亿元，支持42万户小微企业复工复产。

今年，农业银行将继续践行服务“三农”大行担当，强化普惠金融服务，将普惠金融服务与乡村振兴有效衔接，加大“三农”、县域和普惠领域的信贷投入，实施优先发展。继续提高首贷户占比，为首贷户提供更加便捷的线上融资服务。落实创新驱动发展战略，支持科技型小微企业、传统小微企业开展技术创新，大力发展供应链金融，促进产业链供应链升级。持续降低融资成本，减少银企信息不对称，降低对抵质押物依赖，为小微企业发放信用贷款，减轻企业融资负担。加强贷款资金流向管理，运用科技手段对贷款资金流向进行控制，对贷款用途进行核查，确保金融力量精准“滴灌”小微企业。

(责编：董童、吕骞)