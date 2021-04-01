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人民银行：中国债券市场表现出较强韧性和一定避险特征

2021年04月01日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京4月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍构建新发展格局，金融支持区域协调发展有关情况。中国人民银行金融市场司司长邹澜在发布会上表示，在不断开放的情况之下，人民银行对债券市场运行情况，包括境外投资者投资中国债券市场的情况一直保持密切关注，中国的债券市场表现出比较强的韧性和一定的避险特征。

“从数据上观察，今年的2月末，境外机构在境内的持债规模达到3.7万亿人民币，同比增长了62%，而且由于境外的投资者主要是央行、主权基金等中长期配置型的投资者，他们持有中国债券是比较稳定的。另外，外资持债占债券市场的比重也并不高，现在也就是3.1%，这跟国际的成熟市场相比算比较低。”邹澜说。

邹澜介绍，过去这些年，中国债券市场发展比较快，现在的余额已经达到了118万亿元，从规模上说居全球第二位，债券品种比较丰富，交易工具比较齐全，市场的深度和广度也在不断拓展过程中。而且随着对外开放，借鉴国际市场的规则，对债券市场的交易、结算机制不断进行完善，为境外的投资者提供了更加友好、便捷的投资环境。

“前几天富时罗素也确认将中国债券纳入富时世界政府债券指数，下一步人民银行还会积极完善相关政策制度安排，持续推动债券市场的对外开放。”邹澜说。

(责编：罗知之、高雷)

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