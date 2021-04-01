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人民银行谈“彩礼贷”“墓地贷”：引导居民过度负债

2021年04月01日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍构建新发展格局，金融支持区域协调发展有关情况。中国人民银行金融市场司司长邹澜在发布会上表示，“彩礼贷”“墓地贷”是个别银行打着金融创新的旗号，挑战社会痛点，引导居民过度负债，触及社会公序良俗的底线，脱离了金融服务实体经济的本职。这类贷款本质是居民消费贷款，通过制造噱头的方式来宣传获客，这也反映出部分中小银行自身服务能力的不足，以及金融发展面临的一些困境。

邹澜认为，尽管是个别银行，这种行为也应该引起足够的重视，针对这个问题有三个方面的考虑：

第一，要继续督促银行业金融机构调整优化信贷结构，把资金更多的投向中小微企业等实体经济，坚持服务实体经济的本分。

第二，人民银行会配合银保监等部门对中小银行的产品创新和业务准入实施有效的监管和指导，支持银行在风险可控、审慎合规的前提下，结合实体经济的实际需要来创新针对性的产品服务。对于有悖公序良俗、与国家大政方针背道而驰的做法，要及时予以纠正。

第三，多措并举切实提升中小银行服务实体经济的能力，要让他们做到能贷、愿贷、会贷。

(责编：罗知之、高雷)

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