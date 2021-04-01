人民网北京4月1日电（记者余璐、实习生周洲）近日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布的《2019年中国海洋经济统计公报》（以下简称“公报”）显示，2020年全国海洋生产总值80010亿元，比上年下降5.3%，占沿海地区生产总值的比重为14.9%，比上年下降1.3个百分点。其中，海洋第一产业增加值3896亿元，第二产业增加值26741亿元，第三产业增加值49373亿元，分别占海洋生产总值的4.9％、33.4％和61.7％。

记者梳理《公报》发现，2020年，我国主要海洋产业稳步恢复，全年增加值29641亿元。除滨海旅游业和海洋盐业外，其他海洋产业均实现正增长，展现了海洋经济发展的韧性和活力。

海洋渔业实现恢复性增长，海洋捕捞得到有效控制，海水养殖实现较快发展；海洋生物医药业研发力度不断加大，增加值稳步提高；海水利用业保持良好发展，多个海水淡化工程建成投产；海洋船舶工业企稳态势明显，新承接订单量增加；海洋工程建筑业继续保持平稳增长，智慧港口、5G海洋牧场平台等新型基础设施建设加快推进；海洋交通运输业总体呈现先降后升，逐步恢复的态势；滨海旅游业受到前所未有的冲击，滨海旅游人数锐减，邮轮旅游全面停滞。

此外，海洋能源供给保障能力持续增强，海洋油气业增加值取得较快增长。全年海洋原油产量5164万吨，比上年增长5.1%；海洋天然气产量186亿立方米，比上年增长14.5%。海洋清洁能源发展势头强劲，2020年，全国海上风电新增装机306万千瓦，比上年增长54.5%，LHD海洋潮流能发电站实现连续并网发电46个月，向国家电网送电量超200万千瓦时。

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