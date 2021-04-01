解读：2020年海洋经济稳健复苏 高质量发展态势不断巩固
人民网北京4月1日电 （记者余璐）自然资源部3月31日公布的《2020年中国海洋经济统计公报》显示，经初步核算，去年，全国海洋生产总值80010亿元，比上年下降5.3%。
“海洋经济总量有所下降，但部分海洋产业快速恢复，海洋经济发展逐季恢复，结构持续优化，表现出较强韧性，海洋经济高质量发展态势得到进一步巩固。” 国家海洋信息中心主任何广顺如是说。
政策助力海洋产业快速恢复 保市场主体取得实效
2020年，新冠肺炎疫情等因素对海洋经济造成冲击，国内消费受到抑制，外需明显下滑，海洋经济出现2001年有统计数据以来的首次负增长。
对此，何广顺表示，2020年我国海洋生产总值比上年下降5.3%，尤其是作为我国海洋生产总值占比最大的滨海旅游业，受疫情冲击最大，旅游景区关停，游客锐减，产业增加值与上年相比下降了24.5个百分点，是海洋经济整体下降的主要原因之一。
“但部分海洋产业快速恢复，除滨海旅游业以外，海洋油气业、海洋渔业、海洋交通运输业、海洋工程建筑业、海洋船舶工业等海洋产业快速复苏，产业增加值实现正增长，增速分别为7.2%、3.1%、2.2%、1.5%和0.9%。” 何广顺说。
他谈到，为应对疫情影响，国家及时加大宏观政策应对力度，有序复工复产，大力助企纾困。有关部门和沿海地方政府出台了推迟缴纳海域使用金、提高供水补贴和用电优惠、加大财政奖励等一系列政策措施，助力海洋产业企稳回升，海洋经济活动单位经营效益逐步恢复，市场活力不断释放，保市场主体任务取得实效。
调查监测结果显示，76%的海洋经济活动单位就业人数比上年年底增长或持平；全年重点监测的规模以上海洋工业企业营收、利润降幅连续7个月收窄；全年营业收入利润率为4.6%，比前三季度增加0.3个百分点；全年每百元营业收入中成本为83元，比前三季度下降0.8个百分点。重点监测行业中新登记海洋经济活动单位比上年下降15.6%，降幅连续9个月收窄。
海洋能源供应逆势增长 民生保障进一步改善
记者了解到，2020年海洋能源供给保障能力持续增强，全年海洋原油产量5164万吨，比上年增长5.1%；海洋天然气产量186亿立方米，比上年增长14.5%。截至2020年底，在我国管辖海域11个油气开发新项目投产，为海上油气开发实现新增长奠定了基础。海洋清洁能源发展势头强劲，2020年，全国海上风电新增装机306万千瓦，比上年增长54.5%，LHD海洋潮流能发电站实现连续并网发电46个月，向国家电网送电量超200万千瓦时。
“海洋经济在民生保障方面发挥了积极作用。” 何广顺谈到，“2020年抗病毒海洋药物研究专项”启动，构建了靶点模型并向社会开放共享，加速了抗病毒药物筛选进程。蓝色粮仓供应潜力进一步释放，全年新增国家级海洋牧场示范区26个，累计已达136个。为避免人员经济损失，2020年共发布海洋灾害预警230次，其中风暴潮预警61次，海浪预警169次，海洋公共服务产品持续为社会公众提供便利。
推进海洋领域科技创新 海洋装备制造实力显著增强
10万吨级智慧渔业大型养殖工船中间试验船“国信101”号正式交付，深远海绿色养殖新模式开启；我国首艘万米级载人潜水器“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度10909米，创造了中国载人深潜的新纪录；国内首台自主知识产权8MW海上风电机组安装成功，10MW海上风电叶片进入量产阶段；海水利用技术取得新进展，开展了100万平方米超滤、纳滤及反渗透膜规模化示范应用，形成了每年5000吨海水冷却塔塔心构建加工制造能力……
何广顺表示，这一系列重大突破，得益于我国持续推进海洋领域科技创新。2020年海洋装备硕果累累，有效提高了海洋产业链供应链现代化水平。此外，海洋经济数字赋能产业转型升级，推动海洋领域新业态新模式不断涌现。
“新冠肺炎疫情为海洋领域的数字经济发展带来新机遇，海洋信息在保障人民生活、对冲行业压力、带动海洋经济复苏等方面发挥了积极作用。” 何广顺介绍说，数字渔业赋能产业振兴，国内领先运用“北斗+互联网+渔业”的一站式渔业综合服务平台“海上鲜”覆盖了41个渔港。能源综合利用助力渔业养殖，采用光伏+风力发电相融合的5G海洋牧场平台“耕海一号”交付。海洋船舶实现在线交易常态化，利用“云洽谈”“云签约”“云交付”等模式，在保交船、争订单方面成效显著。5G、人工智能、大数据、无接触服务等技术逐步改变海洋领域传统的流通、消费和服务方式，为公众提供新体验。海上风电场向智能化方向发展，国内首个智慧化海上风力发电场在江苏实现了并网运行。
“2021年，我国海洋经济将延续恢复性增长态势，市场需求将逐步释放，滨海旅游等海洋产业将会快速反弹。未来，我们将坚定不移贯彻新发展理念，与各方一道，努力在危机中育新机，于变局中开新局，共同推动海洋经济高质量发展。” 何广顺说。
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