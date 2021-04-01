人民网北京4月1日电 （记者车柯蒙）今日，第30个全国税收宣传月拉开帷幕。4月1日下午，国家税务总局北京市西城区税务局在陶然亭公园举办“税收惠民办实事 深化改革开新局”税收宣传活动。西城区税务局副局长孙彦宣布活动开始，副局长李冬梅与陶然亭税务所、办公室等部门的30余名税务干部参与活动。

活动现场，税务部门认真解答涉税咨询问题。（刘海琳、刘涛供图）

“您好，您能帮我看一下吗，我想在个人所得税APP里修改数据，应该怎么操作啊？”“请问企业所得税往期申报表的修改需要携带哪些材料？”活动现场，群众围绕税收政策、纳税申报、发票领用、电子税务局操作等方面热点问题进行咨询。西城区税务局通过搭建宣传咨询台，发放宣传资料，解答涉税问题，向游客们、市民们宣传讲解税收优惠政策和税法知识。

记者看到，活动现场，税务部门发放各类税收宣传资料560余册，现场解答群众咨询180余人次。通过交流分享，增进了纳税人和缴费人对税收工作的理解支持，也为税务部门努力办好惠民实事提供了重要参考。

“2021年4月税收宣传月期间，西城区税务局将持续开展各类税收宣传活动50余项，内容涵盖电子税务局新增功能推广，企业所得税年报表填报注意事项，金融行业系列宣传辅导，走进辖区企业、园区市场、行业协会、社区街道等各类线上线下宣传活动，内容丰富接地气儿，形式多样喜闻乐见，让纳税人和缴费人享受更多优惠便利，让税收宣传走进千家万户。”国家税务总局北京市西城区税务局副局长李冬梅表示。

陶然亭税务所所长王岩在接受人民网记者采访时表示，根据财政部、国家税务总局3月31日公告，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元（人民币）以下的增值税小规模纳税人，免征增值税，进一步支持小微企业发展。下一步，陶然亭税务所将走进辖区街道，把税收优惠政策及时送达小微企业。

记者了解到，今年北京税务部门将以“首都标准”“首善标准”进一步提升干事创业的精气神，在税务系统政治机关建设、推进税收重大改革和重点工作、提升管理效能防范风险、服务“十四五”时期税收改革发展、助力地方经济和市场主体发展以及加强班子自身建设、提升班子整体功能六个方面走在前，努力创造出更多更好的经验。

(责编：罗知之、高雷)