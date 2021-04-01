人民网北京4月1日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，近日发改委等28个部门和单位联合印发《加快培育新型消费实施方案》（以下简称《实施方案》）。对此，相关部门负责人在回答记者提问时表示，近年来我国新型消费呈现持续快速发展态势，走在世界前列。2020年全国网上零售额同比增长10.9%。新型消费的发展成为保障居民日常生活需要、推动国内消费恢复、促进经济企稳回升的重要支撑。《实施方案》锚定新型消费领域存在的区域发展不平衡、行业发展不充分等痛点难点对症下药，进一步提出了有针对性的务实举措。

培育新型消费发展 发挥四重功效

相关负责人介绍，总体来看，近年来我国新型消费呈现持续快速发展态势，走在世界前列。2020年全国网上零售额同比增长10.9%，其中，实物商品网上零售额增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重达到24.9%，比上年提高4.2个百分点。

今年以来，我国经济运行呈现稳定恢复态势，但恢复基础尚不牢固、进程仍不平衡，服务业、小微企业和一些地方仍面临不少困难，居民消费仍受制约。新型消费的发展成为保障居民日常生活需要、推动国内消费恢复、促进经济企稳回升的重要支撑。

该负责人表示，出台《实施方案》，主要有四方面考虑。一是畅循环。加快打通制约消费特别是新型消费发展的堵点，推动破除相关体制机制障碍，补齐消费流通等短板，完善城乡融合消费网络，贯通生产、分配、流通、消费各环节，为全面促进消费、培育完整内需体系、推进乡村振兴、形成强大国内市场和构建新发展格局提供重要支撑。二是增动力。立足新发展阶段，深入推进重点服务消费领域创新发展和相关政策制度改革，更大激发市场主体活力，创新消费业态和模式，培育壮大新动能，为实体经济高质量发展增添强劲动力。三是强监管。进一步完善新型消费相关法规制度、监管规则和标准体系，推动整治垄断、不正当竞争、侵犯知识产权等违法违规行为，促进平台经济数字经济等规范健康发展。四是惠民生。加快改善消费环境，加强消费者权益保护，打造高质量消费供给体系，推动居民消费提质升级，为消费者提供更多便捷舒心普惠的服务和产品，着力提升民生服务水平、改善人民生活品质，为更好满足人民日益增长的美好生活需要、实现全体人民共同富裕提供支持。

锚定新型消费难点堵点 对症下药

“客观来讲，新型消费领域确实还存在一些短板和痛点难点堵点。”相关负责人表示，比如，区域发展不平衡，一些地区基础设施不足、公共服务滞后、流通网络不畅等问题凸显；行业发展不充分，部分政策制度供给与实际发展需求之间不匹配不契合；营商环境有待优化，准入限制不规范、平台垄断、不正当竞争等制约新经济健康发展。这次出台的《实施方案》，就是锚定这些问题对症下药，进一步提出有针对性的务实举措。好的政策出台只是一个良好的开端，下一步，国家发展改革委将会同相关部门狠抓落实，确保政策落地见效。

一方面，统筹推进落实。充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度作用，统筹协调各部门齐抓共促、形成合力，指导和支持地方政府结合本地实际细化实化政策举措，切实落实好《实施方案》确定的各项政策和任务，加快破除制约居民消费的体制机制障碍，着力补齐短板打通堵点畅通循环，不断充实完善政策储备，为全面促进消费、培育完整内需体系、推进乡村振兴、形成强大国内市场和构建新发展格局提供重要支撑。

另一方面，聚焦牵头任务重点推进。国家发展改革委在面上组织落实《实施方案》的同时，拟先期抓好牵头的重点任务。主要包括：一是着力建设辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心，并在此基础上，结合城市群、都市圈发展规划，统筹布局建设多层级消费中心（包括国家消费中心、区域消费中心和地方特色消费中心），加快形成梯次发展、衔接互动、优势互补并覆盖全国大市场的消费地区格局。二是制定相关实施办法，指导各地区各行业对标先进、改革创新、特色发展，分批次培育形成一批具有较强代表性的新型消费示范城市和领先企业。近期将着手启动相关工作。三是拟会同国家统计局、商务部、人民银行等部门和研究机构、大数据机构、平台企业等深化研究，建立新型消费活力指数，及时、系统、全面反映新型消费市场发展变化，为行业发展提供支持。

“全”“细”“新”“准”“实” 打造强大政策保障

去年，《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》（以下简称《意见》）出台。相关负责人表示，《实施方案》的制定出台，是《意见》确定的一项具体部署，其中的不少政策措施也是对其原有内容的细化实化深化。总的来说，可以用“全”“细”“新”“准”“实”5个字概括《实施方案》的特点。

一是全。《实施方案》围绕推动服务消费线上线下融合、加快新型消费基础设施和服务保障能力建设、强化新型消费发展要素保障、改善新型消费营商环境等四大方面，提出24项政策措施，全流程、体系化、广覆盖，涉及新型消费发展的方方面面，将为今后加快培育新型消费提供强大政策制度保障。

二是细。《实施方案》聚焦《意见》重点内容，对原有的一些点到为止、未能充分展开的政策进行了细化深化。比如，《意见》对发展在线教育、互联网健康医疗、智慧旅游、智能体育等给出了原则性和指导性的意见，《实施方案》则对相关内容作了大幅拓展，细化深化提出许多具体政策措施。

三是新。在《意见》部署任务和措施之外，根据调研了解到的新问题新经验等新情况，及时新增了一些创新性政策措施。比如，新增用地支持政策，提出“对于不适合成片开发的部分乡村旅游、民宿、户外营地及其他消费相关基础设施和公共服务项目，探索符合实际的产业融合发展用地新模式”；新增冷链物流追溯政策，提出“利用‘溯源码’实施‘首站赋码、进出扫码、一码到底、扫码查询’等管理模式，建立从供应链首站到消费需求终端的进口食品冷链物流追溯系统”；新增互联网保险政策，提出“加快推进保险线上化进程，丰富保险产品供给，为互联网场景下的交易、支付、出行等提供更多风险保障”；等等。

四是准。围绕新型消费领域特别是中小微企业、个体工商户面临的痛点堵点，有针对性地推出了解决对策。比如，针对新能源汽车和寄递物流配送车辆对充电电源需求增多而供给受限的矛盾，部署“优化社区、街区、商业网点、旅游景区、度假区等周边地面及地下空间利用，完善充电电源配置和布局，加大充电桩（站）建设力度”；针对中小商户反映强烈的网络平台收取高额服务费的问题，明确“引导外卖、网约车、电子商务等网络平台合理优化中小企业商户和个人利用平台经营的抽成、佣金等费用，用技术赋能促进平台内经营者降本增效”；针对各地网约车政策不一、规范性不足等问题，提出“指导各地评估网约车政策落实情况，优化完善准入条件、审批流程和服务，加快网约车合规化进程”；等等。

五是实。《实施方案》在某些领域，提出了一些实招和硬任务，旨在以点带面实现突破，更好适应消费结构升级趋势。比如，疫情防控对“互联网+医疗健康”提出更多需求，为加快推动供需匹配，《实施方案》明确要出台互联网诊疗服务和监管的规范性文件、出台电子处方流转指导性文件、打通互联网医院和实体医疗机构的数据接口并逐步推动医药保数据互联互通等。还有提出要提速快递物流进农村，2022年前实现有条件的行政村全覆盖；有序推动无人配送、无人驾驶在产业园区等特殊场景落地和示范；推动出台维护新就业形态劳动者劳动保障权益政策；推进平台从业人员职业伤害保障试点；研究推行政府购买优质在线教育服务；修订出台互联网信息服务管理办法；加快制定并推动实施大数据、云计算、人工智能、区块链等领域相关标准，加强对新技术金融应用的规范；等等。

(责编：申佳平、高雷)