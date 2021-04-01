人民网北京4月1日电 （黄盛）随着中国提出力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，围绕碳达峰、碳中和的关注度愈发高涨。

什么是碳达峰、碳中和？我国碳达峰、碳中和目标是基于什么考虑提出的？碳达峰、碳中和目标与我国“两个一百年”奋斗目标有什么联系？一系列关于碳达峰、碳中和的疑问，需要及时、准确、清晰地向社会大众阐释。

为此，中国社会科学院生态文明研究所、中国气象局国家气候中心和人民日报出版社在近期联合推出了《碳达峰、碳中和100问》一书。该书由中国社会科学院生态文明研究所研究员、中国社会科学院可持续发展研究中心副主任陈迎和中国气象局国家气候中心副主任巢清尘带领团队共同撰写，从气候变化科学到应对气候变化的政策行动，从能源、建筑、交通等部门到个人消费者等角度，以100问和100答的形式，深入浅出地阐明碳达峰、碳中和的核心、关键问题。

作为策划、出版方代表，人民日报出版社副社长赵军表示，碳达峰、碳中和对普通公众而言，是一个“新生事物”。实现“30·60目标”是一个系统工程，涉及地方经济发展、传统行业转型、新兴领域前瞻性投资、个人消费调整等多个方面。因此人民日报出版社萌生了出版一本兼顾科学性、可读性简明读本的想法。

中国社会科学院生态文明研究所所长张永生表示，近期，国家层面已经围绕碳达峰、碳中和的工作进行了任务分解和部署，碳达峰、碳中和已经成为全社会关注的重点问题。在这一背景下推出《碳达峰、碳中和100问》围绕绿色低碳发展战略开展研讨很有意义。

巢清尘介绍，该书分为碳达峰、碳中和目标的重要意义，碳达峰、碳中和目标的科学内涵，实现碳达峰、碳中和目标的政策行动和人人参与为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量四个部分。并在向党政干部、机关事业单位、行业媒体、社会公众进行开放性问卷调研后，设计了书中的100个问题及答案。

不少读者表示，《碳达峰、碳中和100问》一书知识系统、语言通俗、阐释科学，能提供全面的碳达峰和碳中和知识信息，有助于大众尤其是党员领导干部正确认识和理解“30·60目标”背后的科学知识、实施路径。

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