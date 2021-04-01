两部门开展钢铁去产能“回头看” 重点检查打击“地条钢”等工作落实
人民网北京4月1日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为深化钢铁行业供给侧结构性改革，巩固提升钢铁去产能成果，促进我国钢铁行业转型升级，国家发展改革委、工业和信息化部将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。
据介绍，2016年以来，各有关方面持续推进钢铁行业去产能，行业运行和结构调整呈现良好态势，取得了明显成效。但行业内一些深层次矛盾尚未根本解决，且随着钢铁行业效益好转，一些地方和企业存在盲目建设钢铁项目的冲动，巩固去产能成果面临新挑战。
钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。
此次“回头看”检查分三个阶段进行。一是自查自纠阶段。各省（区、市）组织开展并完成本地区“回头看”工作。部际联席会议有关成员单位及时组织赴实地指导。二是现场检查阶段。自查自纠工作结束后，由部际联席会议有关成员单位组成若干个现场检查组开展实地检查。三是总结报告阶段。根据各有关地区自查自纠和现场检查情况，形成总结报告并上报。
发改委表示，2021年粗钢产量压减工作将在巩固提升钢铁去产能成果基础上，统筹考虑做好“六稳”工作、落实“六保”任务、碳达峰碳中和长远目标节点要求以及钢铁行业平稳运行等因素，在保持钢铁行业供给侧结构性改革政策连续性和稳定性的同时，坚持市场化、法治化原则，区分情况，分类指导，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量，避免“一刀切”，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。
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