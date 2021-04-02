北京大力推动空天产业集群建设
卫星网络 发展正当时（经济聚焦）
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卫星网络是未来通信产业发展的重要领域。在北京市海淀区中关村科学城，来自市场和政府的力量正加速凝聚，一个瞄准千亿级产业集群目标的空天产业集聚区已初步形成。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施。卫星网络是未来通信产业发展的重要领域。据预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
今年1月，《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》发布，将着力建设商业卫星产业基地和星座运控、运营平台。如今，在中关村科学城，创新型民营航天企业如春笋般破土，一个瞄准千亿级产业集群目标的空天产业集聚区已初步形成。
航天领域的新生力量
在位于北京市海淀区北部的一处卫星测试场区，来自民营企业银河航天的通信系统专家们正在做测试前的准备工作。几分钟后，一颗低轨宽带通信卫星过境北京上空，工作人员使用手机连接卫星终端提供的WiFi热点实现了视频通话。
完成这项任务的，正是去年1月16日发射成功的银河航天首发星。银河航天首席技术官朱正贤说，由于目前只有单颗卫星，每次卫星过境能够接收信号的时间还很有限，但随着在轨通信卫星不断增多，用户就可以不间断地接收到信号。
传统的网络覆盖主要以建设基站的方式进行，但地面基站却面临着成本高、覆盖范围小的制约。在此背景下，卫星互联网应运而生。
朱正贤说，过去为人们提供服务的更多是高轨地球同步通信卫星，部署在地球赤道上空约3.6万千米处的轨道上。由于距离太远，制造和发射成本高，信号传输延时高，通信费用也较高，这些因素都不利于大规模应用。
科技进步正在改变全球无线通信的面貌和发展前景，其中近地宽带通信星座（轨道高度为200千米—2000千米）以其全覆盖、带宽大、成本低等优势日渐兴起，成为解决全球网络覆盖的新方案。
在人们印象中，航天事业多由国家队大显身手，为何民营企业也进入到这一领域？“民营商业航天具有灵活、高效的优势，对我国加速低轨宽带卫星互联网建设具有重要意义。”北京市经济和信息化局航空航天产业处处长艾滨说。
中关村科学城“星谷”悄然成形
自2015年国家鼓励社会资本投资航天领域以来，以商业火箭、卫星为代表的商业航天企业快速增长，目前已超过200家，其中约有90家聚集在北京。
艾滨介绍，北京市结合卫星网络产业现有的基础和空间布局，提出要发挥“南箭北星”辐射引领作用。具体讲，在大兴区建设商业航天产业基地，做强“南箭”；在海淀区建设商业卫星产业基地和星座运控、运营平台，做强“北星”。
作为做强“北星”的关键之举，去年9月，中关村科学城“星谷”建设项目正式发布，即在中关村科学城北区即北清路沿线规划建设空天产业集聚区，打造千亿级的产业集群。
海淀区副区长、中关村科学城管委会副主任林剑华介绍，在中关村科学城北区，集聚了众多科研机构和一大批创新型企业，形成了涵盖卫星研制、地面站与终端设备、卫星测控、卫星运营等的全产业链生态。
“卫星互联网不是一个孤立的产业，未来需要互联网、人工智能、卫星应用等各方面的人才，而海淀区是这些人才成长的沃土。”银河航天联合创始人刘畅说。
据了解，“星谷”建设有近百万平方米的空天产业集聚区。同时，海淀将搭建卫星设计与中试服务平台、卫星测试服务平台、卫星测控运营服务平台，形成强有力的产业服务能力。
此外，海淀为入驻“星谷”的企业提供有力的政策支持，包括产业投资基金，初创期的房租补贴、研发投入补贴、人才公租房等。
政策助力带来强大动力
2020年，北京市将卫星互联网纳入北京新业态新模式培育重点任务，今年1月，北京市经信局牵头出台了《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》，着力解决企业反映的保费补贴、资金支持、空间布局、政府服务等难点、痛点问题。
艾滨介绍，这26条措施是北京市关于支持卫星网络产业发展的专项措施细则，进一步增强了产业链企业发展信心，并将为新型卫星网络建设提供有力的支撑。
这种支撑正在转化成为企业实实在在的获得感。“市、区两级政府部门为我们配备了企业管家，为企业提供管家式服务。一方面，企业在经营中遇到的一些问题可以及时咨询或求助企业管家；同时，企业管家经常主动为企业推介、解答和争取相关政策，这都提升了企业的归属感和获得感。比如我们在经营发展过程中的一些加急手续，企业管家多次第一时间帮助协调沟通。”银河航天战略合作总经理初肖洁说。
《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》提出，要推出一批协同应用场景。以2022年冬奥会为重大应用场景，推广卫星网络先进技术。推动卫星网络在雄安新区等京津冀智慧城市建设中先试先行，赋能城市全域感知、数字运营和智能决策等。同时，在推动区域协同发展方面，北京将深度对接津冀地区，完善和丰富京津冀区域内全产业链布局。目前，北京市经信局、天津市工信局、河北省工信厅正在进行“京津冀区域产业协同发展规划”编制工作，三地的资源禀赋、区位优势、产业布局将在下一步的规划里体现。
“尽管已经取得了诸多研发成果，但我们也应清醒地看到，目前，民营企业从事火箭、卫星研制，大都处于创新发展的初期，距离大规模产业化、批量化生产还有一段路要走。”中关村科学城管委会产业促进二处处长何建吾表示。
在朱正贤看来，商业航天属于快速发展的新兴行业，门槛高、投资大，比多数产业更容易受到政府监管和行业政策的影响。他建议政府提前规划把控总体在轨卫星数量，加大低轨卫星发射扶持力度，充分调动和发挥民营企业的力量与优势，进一步增强我国空间信息应用产业的全球竞争力。
《 人民日报 》（ 2021年04月02日 10 版）
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