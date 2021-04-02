本报记者 刘文波

在2020中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会上，华为云携东莞松山湖“电子信息”“机器人与智能装备”两大产业集群数字化转型成果精彩亮相，倍受关注。

华为云中国区总裁洪方明说，华为云践行技术普惠，将华为公司30多年在ICT（信息与通信技术）领域积累的各种能力，通过云服务的方式开放给客户，不断助力企业数字化转型，赋能城市产业集群创新升级。

助力企业转型

“现在零件定位信息都能实时掌控，模具生产计划和交期都能有效管理，再也不用为生产排期发愁了。”宁波誉立精密模具有限公司生产规划科王志平说，公司过去生产排期和产能调度主要靠经验，效率低下不说，经常有各种意外让人措手不及。

这种改善源于华为和宁波市合力打造的工业互联网软件基础能力平台——“华为云沃土工场”。宁波誉立引入基于此平台的益模智造执行系统，将报价管理、项目管理、设计管理、工艺规划、现场管理、自动排产等模具制造环节纳入系统，生产变得更智能更科学。

洪方明表示，在数字化转型过程中，相对大型企业在人才、技术、资金上的丰厚储备，中小企业上述关键要素积累不足，面临较大挑战，亟须数字化智慧平台助力。

据了解，华为云已在全国落地100多个创新中心、产业集群攻关基地，联合300多家伙伴，为1.5万家制造业企业开展数字化转型服务，有许多传统企业通过华为云的服务走上云端，从而抵御冲击甚至盘活业务。

赋能产业升级

马卫国是常柴股份有限公司的一名三包服务技能专家，每到农忙时节，他每天早上4点开始，就会收到各种各样的维修求助信息。2020年麦收时节，马师傅突然发现工作压力小了不少，这得益于一套智能化的农机远程服务系统。

2019年4月，常柴与华为云常州工业互联网创新中心达成合作，搭建公司智能服务系统平台及数据库，将“常柴微客服”的工单与远程服务技术支持平台打通，让现场诊修活动的行为和数据，能够更真实、及时地与工单关联来进行远程诊断。

除了常州，华为云还在南京、苏州、无锡等城市布局，有力加快了长三角地区制造业数字转型步伐。在珠三角，结合东莞松山湖电子信息制造、机器人与智能装备两大产业集群，华为云和东莞共同推出了松山湖产业云项目，推动企业积极“上云用云”，由“制造”向“智造”转变。

“产业云是华为与地方产业强强联合，以云服务支撑地方发展特色产业的一种新模式，可以带动城市产业集群创新升级。”洪方明说，“我们通过与行业标杆性企业或重要的工业设备集成服务商进行合作，形成共性程度较高的行业解决方案后，再到行业进行复制推广，最终助力产业上下游数字化转型升级。”

截至2020年底，联合生态合作伙伴，华为云数字化智能化转型服务已覆盖包括智能装备、电子、模塑在内的15个产业集群。

“云端”服务百姓

忙完一天的工作，成都高中历史老师张少明回到家中，打开长虹智能电视，画面直接跳转到他钟爱的纪录片频道，开始播放《如果国宝会说话》节目。“现在智能电视‘聪明’到能知道我个人的习惯，推送我想看的内容，画面的质感和流畅度也不比直接去博物馆观赏实物差。”张少明对这种体验非常满意。

和张少明一样，全球超千万的电视用户享受着影视、音乐、游戏、体育、购物等丰富多样的网络电视流量服务，服务真实还原电视视频流的细节。这些视听体验来源于绵阳·华为数字经济联合创新中心提供的华为云服务。

像智能电视一样，华为云服务早已“飞入寻常百姓家”：去年1月，华为云与深圳市气象局签署深度合作框架协议，携手打造“气象+云+AI+5G”全领域深度合作模式，打造超大城市精准预报服务；去年2月，上海恪熠信息科技有限公司借助华为云支持的超声人工智能大数据云平台，保障远程医疗会诊的运作……

将数字经济和实体经济完美融合，让生产者和消费者感受全新体验，华为云大有可为，未来更美。

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)