河北永清发挥退役军人作用
村民致富有了更多带头人
2021年04月02日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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不负春光好，田间春耕忙。走进河北永清县别古庄镇大范庄村，不少葡萄种植户忙着进行枝条捆扎、修枝、剪枝。“俺这葡萄品质好，去年收入近5万元。今年收入还能涨一截！”村民孔凡悦在自家的4亩果园里边忙活边说。
说起村里的葡萄产业，不少村民都夸赞带头人村党支部书记王恭伯。“村民种葡萄有30多年历史，可一直小打小闹，发展缓慢。”从部队退伍的王恭伯看在眼里，急在心里。为了带领村民致富，王恭伯用3年时间扎根葡萄园，琢磨技术、改良品种、补齐短板，“大家抱团干，村里建起1万多米地下防渗管道，葡萄园浇水不愁了。技术升级，订单销售，销路不愁了。现在全村有340户人家种葡萄，总面积1500多亩，成了村民致富支柱产业。”
乡村振兴离不开人才。近年来，永清县加大退役军人的培养和选拔力度，拓宽他们干事创业渠道，为乡村振兴提供人才和智力支撑。经过选拔、考察等程序，让退役军人参与村“两委”工作，表现优秀的吸纳到村“两委”班子。目前，全县已有50名农村退役军人担任村党支部书记，193名农村退役军人担任村两委委员，他们成为活跃在农村一线、带动农民增收致富的带头人。
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《 人民日报 》（ 2021年04月02日 18 版）
(责编：郝江震、白宇)
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