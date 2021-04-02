黄河流域4月起进入禁渔期 9省区联合启动专项执法
4月1日，渔政执法船在黄河陕西洽川段巡航。新华社记者 都红刚摄
人民网北京4月2日电 （记者李源）4月1日12时，我国第二大河流黄河进入全域禁渔期。据农业农村部网站消息，当日，农业农村部和沿黄9省（区）农业农村部门在黄河陕西洽川段联合启动“中国渔政亮剑2021”黄河流域禁渔专项执法行动暨陕西省亮剑执法行动。
黄河是中华民族的“母亲河”，历史上水生生物十分丰富。随着经济社会快速发展，受多种因素影响，黄河流域水生生物资源衰退严重。2018年，农业农村部制定出台黄河禁渔期制度，填补了黄河流域渔业资源保护制度的空白。制度明确了禁渔时间为每年4月1日至6月30日，禁渔范围为黄河干流，13条主要支流的干流河段，以及青海省境内的扎陵湖、鄂陵湖和山东省境内的东平湖3个主要通江湖泊。各省（自治区）可根据本地实际，在该禁渔规定基础上，适当扩大禁渔区范围，延长禁渔期时间。
农业农村部要求，各级渔业渔政部门要坚决贯彻落实党中央决策部署，切实做好黄河禁渔执法工作，确保取得扎实成效。一要周密部署、统筹安排、完善机制，压实各级责任，强化部门和区域协作，加强行刑衔接。二要强化执法监管，加强渔船码头管理、巡查执法，针对非法捕捞多发频发水域和交界水域，紧盯电毒炸鱼、涉渔“三无”船舶和“绝户网”、生产性垂钓作业等非法捕捞行为，会同有关部门加大打击非法制造销售电毒炸鱼等违规工具、收购加工销售非法捕捞水产品等行为，从严查处。三要加强制度建设和宣传教育，讲好“黄河故事”，引导渔民和群众自觉守法，主动积极参与禁渔，公开曝光非法捕捞案件，形成强大震慑。四要加强渔政执法队伍建设，不断提升执法能力，严格规范公正文明执法。五要积极开展水生生物增殖放流，加强水生生物资源监测评估，促进产业融合发展，推进渔民转产转业，做好禁渔期间渔民生产生活安排。
据介绍，黄河禁渔期制度实行以来，沿黄9省（区）各级农业农村部门高度重视、积极响应，层层压实责任，加大执法监管力度，取得显著成效，黄河渔业资源出现好转迹象。渔政、水利、公安等部门间和区域间的执法合作机制有效建立，执法合力初步形成。据不完全统计，过去3年，9省（区）渔业渔政部门每年就黄河禁渔派出渔政执法人员1.5万人（次）、水上巡查里程4万公里以上，查办违法违规案件300起、涉案人员500人以上。
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