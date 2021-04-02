人民网北京4月2日电 （赵竹青）据科技部网站消息，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、人民银行、银保监会和证监会等六部门4月1日联合发布《长三角G60科创走廊建设方案》（以下简称《方案》），以持续有序推进G60科创走廊建设。

《方案》称，到2022年，科创走廊建设初显成效。先进制造业和战略性新兴产业集群建设走在全国前列，现代服务业和先进制造业融合发展，产业链、创新链、价值链一体化布局达到较高水平，区域政策制度协同实施机制基本建立，一批改革创新举措集中落地，科技创新能力明显增强，掌握重点领域关键核心技术的企业显著增加。地区研发投入强度达到3%，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到15%，上市（挂牌）企业数量年均新增100家以上，高新技术企业年均新增3000家左右，引进高层次人才、应届高校毕业生等各类人才每年不少于20万人。

另外，到2025年，基本建成具有国际影响力的科创走廊。区域政策制度制定实施高效协同，金融服务体系更加完善，产业高端人才加快集聚，新兴产业蓬勃发展，形成若干世界级制造业集群，在国内外产业分工和价值链中的地位明显提升，成为我国重要创新策源地。地区研发投入强度达到3.2%以上，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到18%。

据悉，长三角G60科创走廊包括G60国家高速公路和沪苏湖、商合杭高速铁路沿线的上海市松江区，江苏省苏州市，浙江省杭州市、湖州市、嘉兴市、金华市，安徽省合肥市、芜湖市、宣城市9个市（区），总面积7.62万平方公里。

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