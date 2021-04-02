梁倩 张莫

原标题：涉房资金监管再升级银行房地产贷款业务将压缩

人民银行日前在北京召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，强调“房住不炒”定位，以及“保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度”。与此同时，近期，银保监会、住建部、人民银行等三部门也发文，将联合开展经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查。

业内人士表示，房地产市场挤占过多信贷资源，将加剧其他实体领域融资困难。在房地产金融严监管的基调下，银行将从房地产贷款存量和增量两方面进行控制，银行的房地产贷款业务或进一步压缩。

从去年底到今年3月，涉房资金监管持续收紧。人民银行、银保监会去年底发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，分五档设定房地产贷款以及个人住房贷款占比上限。今年2月以来，北上广深等一线城市的金融监管部门先后启动对辖内银行信贷资金违规流入楼市的排查工作，最近，银保监会、住建部、人民银行则在全国范围内启动针对经营贷的专项排查。

另外，近期，一些“新一线”以及二线城市也跟进了一些涉房资金的严监管举措。杭州发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》，切实加强房地产开发贷款管理。各金融机构严格审核房地产开发项目合规性，落实房地产开发贷款资金封闭管理要求，根据项目工程进度放款，杜绝超规模超期限放款，防止贷款资金挪用。湖州发布《关于进一步促进本市房地产市场平稳健康发展的通知》，明确强化住房金融监管。要求建立住宅用地购地资金来源审查机制，对购地资金来源进行穿透式审查，严禁非自有资金购地。

中国银行研究院郑忱阳表示，对银行业而言，收紧经营贷的审批标准，再加上先前的房地产贷款集中度管理，从房地产贷款存量和增量两方面进行控制，银行的房地产贷款业务或进一步压缩。尤其是少数合规意识弱、风控能力差、对房地产资产过度依赖的中小银行经营贷审批和管理将更为严格，助力其回归本源、下沉服务。

“国家近期对信贷资金违规流入房地产市场的情况进行严查，短期内可能会形成信贷审批更加谨慎的氛围，银行信贷投放规模可能会有所放缓。”中国人民大学财政金融学院副院长张成思表示。

实际上，多家上市银行高管在日前的业绩发布会上均表示，将按照监管要求，加快相关涉房贷款调整力度，在贷款投向上严格把关。

中国建设银行副行长吕家进指出，建设银行将在符合监管要求的前提下，采取多种措施稳妥地促进对公房地产业务的平稳发展，保持个人住房按揭贷款合理适度的增长，有序降低房地产贷款在各项贷款中的占比。（下转第二版）

(责编：罗知之、吕骞)