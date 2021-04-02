江河安澜 人民安居（感悟初心）
1998年的那个夏天，有滔滔的江水、有无畏的英雄，还有百姓送别人民子弟兵时的感人热泪。
23年后，当我们重温这段历史，仍会不由自主地被万众一心、众志成城的精神所震撼、所感动。更令我们欣慰的是，曾经频受水患威胁的人们，找到了与水和谐共处的方式。
3月的湘鄂赣，春和景明。我们来到1998年洪水袭来时万分危险的堤岸，来到长江岸边，看到了这样的场景——
在湖北武汉，昔日的防汛险段已变身绿意葱葱的江滩公园。从汉口、武昌到汉阳，一道亮丽的城市风景线在两江四岸绵延展开。在汉口江滩公园内，玩滑板的孩子、健步走的老人、赏风景的情侣……人与水和谐共处的场景随处可见。这得益于多年的堤防整险加固与滨水环境综合治理。坚如磐石的江堤不仅具有防洪功能，更为江滩公园提供了安全屏障，为人水相亲创造了可能。
在湖南岳阳，洞庭湖畔，君山华龙码头草长莺飞，游人如织。5年前，这里是一个沙石转运搅拌站，机器轰鸣，沙砾成堆，尘土飞扬。后来，华龙码头开展彻底整治和生态修复工程。整治修复后，由于环境变好了，“水中大熊猫”江豚在这里频频现身，与人互动。走上江堤，堤顶道路变身美丽的江堤马拉松赛道。2020年11月1日，5000多名参赛者曾在此沿江奔跑。
在江西九江，夜幕降临下的八里湖如梦如幻，远处的高楼、大桥桥身绽放出柔和的灯光，许多市民环湖悠闲散步。2020年洪峰过境九江，江上波涛汹涌，江外生活如常。对于汛期防洪，人们更有信心从容应对。
这一切，得益于不断健全的防洪体系、精准的监测预报和科学的工程调度，更得益于抗洪精神的传承发扬。在党中央坚强领导下，国家综合实力不断增强，水利设施不断完善，生态环境不断改善，江河安澜，人民安居。
将“水患”变成“水安全”，从“求生存”“盼温饱”到“求生态”“盼环保”，今日中国的治水理念正在发生着历史性变化。在这背后，治水为民、兴水惠民的理念一以贯之、始终不变。
《 人民日报 》（ 2021年04月02日 05 版）
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