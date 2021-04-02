王文博

原标题：商务部多举措系统推动新型消费发展

4月1日，记者在商务部新闻发布会上获悉，为落实之前28部门联合印发的《加快培育新型消费实施方案》，商务部将从打造网络结点、完善基础设施、发展新业态新模式、改善消费环境等多方面系统推动新型消费发展。

商务部新闻发言人高峰表示，近年来，网络购物、线上订餐、跨境电商等新型消费快速发展。2020年，我国实物商品网上零售额达到9.8万亿元，同比增长14.8%，占社零总额的将近1/4。跨境电商零售进口突破1000亿元，同比增长近两成。

高峰进一步指出，接下来，为支持新型消费发展，培育完整的内需体系，商务部将会同有关部门，着力做好相关工作。

在打造新型消费的网络结点方面，将加快国际消费中心城市的培育建设，培育一批标志性商圈，同时打造一刻钟的便民生活服务圈，推动便民服务设施进社区。

在完善商贸流通的基础设施方面，引导大型商贸流通企业下沉农村，扩大农村电商的覆盖面，加快健全县、乡、村三级物流配送体系，加快补齐农产品的冷链物流短板。

在发展流通新业态新模式方面，推动实体商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合。发展首店经济、首发经济。推进跨境电商发展，培育绿色商场。

在营造安全放心的消费环境方面，加快完善流通领域制度规范和标准，加快商务信用体系建设，推动新型消费规范健康持续发展。

(责编：罗知之、吕骞)