本报北京4月1日电 为深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于扶贫工作重要论述精神，大力弘扬绿水青山就是金山银山理念，生动讲好百万生态护林员保护生态、脱贫增收的感人故事和奉献精神，中央宣传部、国家林业和草原局、财政部、国家乡村振兴局近日发布了“最美生态护林员”的先进事迹。

王明海、朱生玉、多贡、孙绍兵、陈刚、陈力之、麦麦提·麦提图隼、汪咏生、李玉花、吴树养、岳定国、庞金龙、陶久林、贾尼玛、高玉忠、海明贵、黄永健、蓝先华、曾玉梅、谭周林等获评“最美生态护林员”的20名同志是打赢脱贫攻坚战中涌现出的先进典型，是习近平生态文明思想的坚定信仰者、忠实践行者和不懈奋斗者。他们积极响应国家号召，长期坚守在护林护草护沙工作一线，以山为家、以林为伴，吃苦耐劳、忠诚履职，献身祖国生态保护事业；他们在脱贫攻坚一线扛重活、打硬仗，在平凡的岗位上作出了不平凡的业绩，走出了一条生态补偿扶贫的新路子，实现了生态保护和脱贫增收双赢。

发布仪式现场采用视频展示、人物访谈等形式，从不同侧面讲述了他们的先进事迹和工作生活感悟。中央宣传部、国家林业和草原局、财政部、国家乡村振兴局有关负责同志为他们颁发了“最美生态护林员”证书。

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 06 版）

(责编：李源、吕骞)