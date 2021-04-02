张莫

原标题：央行：研究制定金融支持成渝双城经济圈等政策

在4月1日举行的国新办发布会上，中国人民银行副行长刘桂平表示，人民银行将持续加大金融支持区域协调发展力度，推动形成错位发展、各具特色、精彩纷呈的区域金融改革格局。他透露，人民银行正在会同相关部门研究关于金融支持成渝双城经济圈发展以及成渝共建西部金融中心的有关政策举措，相关工作正在推进。

中国人民银行研究局局长王信表示，成渝双城经济圈是又一个重大的区域发展战略，对于进一步促进西部大开发，加快西部经济金融发展具有重要的意义。人民银行在成渝双城经济圈的建设中做了大量的工作，根据党中央、国务院的部署，积极参与《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的起草、编制，深入研究金融相关内容。他也表示，正在会同相关部门，以及四川省、重庆市，进一步研究金融支持成渝双城经济圈、支持成渝共建西部金融中心的重大战略部署。

“重庆市和成都市有不同的发展特点，在金融方面也各有特色，所以在研究和制定金融支持政策时，将在共性和一体化发展的基础上更好地发挥各自特色，进一步探索金融改革开放的创新举措，更好促进成渝双城经济圈的发展。”王信说。

金融支持国家重大区域发展战略力度一直在持续加大。据刘桂平介绍，根据党中央、国务院的整体战略部署，人民银行已经会同相关部门出台专项金融政策支持区域发展，涉及京津冀协同发展和雄安新区建设、长三角一体化、粤港澳大湾区、海南自贸港建设等。

刘桂平还表示，人民银行将继续统筹抓好区域金融改革试验区试点。加强区域特色金融改革与创新，选择符合条件的地区推动科创金融、普惠金融、绿色金融等试点，深入探索金融服务科技创新、乡村振兴、绿色发展等高质量发展的有效途径。另外，继续推动自贸试验区金融开放创新，促进国内国际双循环良性互动。以服务实体经济、促进贸易投资自由化便利化为出发点，以金融支持自由贸易试验区、自由贸易港建设为重点，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度，实现高水平对外开放。

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