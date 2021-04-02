顾仲阳

全面推进乡村振兴，需要更有力的人才支撑。要通过搭建平台、优化环境、完善政策，吸引更多人才返乡，为乡村高质量发展注入强劲动能

以精准扶贫闻名的湖南省花垣县十八洞村，正大踏步走在乡村振兴的大道上。发展条件大为改善，吸引越来越多的外出村民返乡谋发展。返乡大学生成了“网红主播”，带动村里的电商产业发展红红火火，腊肉等特产卖出了高价；外出务工人员回村办起了农家乐，当上民宿店主；还有不少村民返乡创业，发展起了养蜂等新产业……在他们的带动下，十八洞村的发展充满活力。

脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。乡村要振兴，人才是关键。近年来，随着脱贫攻坚深入推进尤其是乡村振兴战略的实施，越来越多的人才陆续返乡，成为引领乡村发展的带头人。进入新发展阶段，全面推进乡村振兴，需要更有力的人才支撑。如何吸引更多“燕归巢”，为乡村高质量发展注入强劲动能？

首先要搭好平台。加强现代农业产业园、科技园等创业创新平台建设，加强人才服务站、专家服务基地等服务平台建设，为返乡人才提供政策咨询、项目申报、融资对接等服务，吸引更多人才返乡，在乡村振兴的舞台中大显身手。浙江一些地方开展的乡贤回归活动就值得借鉴，通过创设县乡两级乡贤工作站，因地制宜建设乡贤之家、乡贤馆，组建乡贤参事会，带动人才回归、项目回投、资金回流、信息回传，很好发挥了乡贤在促进产业振兴、乡村善治、乡风文明等方面的积极作用。

其次，要营造良好环境。栽下梧桐树，引来金凤凰。通过人居环境整治、加强生态建设，让乡村望得见山、看得见水、记得住乡愁，能吸引更多人才返乡，在畅享田园生活的同时为乡村振兴“添砖加瓦”。建好农村基础设施和公共服务设施，提高农村生活便利化水平，解决好返乡人才住房、上学、看病等生活上的后顾之忧。改善发展条件，优化营商环境，让乡村能干事、干得成事。提升宜居宜业水平，让乡村吸引人、留住人。

最后，要强化政策保障。完善科技成果转化、人才奖补等政策，推进农村金融产品和服务创新，用地指标注重支持返乡人员发展新产业新业态，解决好返乡人员在项目落地、资金筹措等方面的难题，帮助他们创业创新，实现自身价值的同时，带动一方乡邻共同富裕。完善人才流动、鼓励返乡创业等政策体系，更多人才返乡才更有底气。

广阔农村，大有可为。通过搭建平台、优化环境、完善政策，吸引更多人才返乡，汇聚更强大的力量全面推进乡村振兴，农村的明天一定会越来越好。

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 18 版）

(责编：李源、吕骞)