借自贸港政策“东风” 助推科技创新“生根发芽”
智慧海事、水下智能航行器、海上风电、大洋航路气象导航、海水淡化、海水稻……近日，多个与“海”有关的高科技创新创业项目将落户海南三亚，为当地播下一批科技创新的“种子”。
日前，科技部办公厅与海南省政府办公厅联合印发《海南开放创新合作机制》提出，加快落实海南科技创新的重大任务部署，以开放合作促进海南省提升科技创新能力，以科技创新支撑海南自由贸易港建设。其中包括推动海南深化国际技术转移示范区建设，支持海南建设国家科技成果转移转化示范区等举措。
响应“以科技创新支撑海南自由贸易港建设”，3月29日，第二届三亚崖州湾科技创新创业大赛暨首届国际赛迎来总决赛。海洋及农业科技、半导体芯片、人工智能等高科技领域来自海内外的23个晋级团队，从全球509个项目中脱颖而出，齐聚三亚崖州湾科技城上演巅峰对决。
其中，智慧海事、便携式水下智能航行器等5个项目获得一等奖；海上风电工程技术服务及产品产业化、大洋航路气象导航系统等8个项目获得二等奖；高端海水淡化反渗透膜的产业化、海水稻资源开发与利用等10个项目获得三等奖。这些优胜企业将落户三亚崖州湾科技城，并分别获得组委会提供的100万、50万、20万的奖金。
“晋级总决赛的项目符合崖州湾产业规划方向，落地后可初步形成相关产业链。”组委会表示，此次有意识地招募了生物医疗和半导体芯片等方向的项目，提前布局相关产业，为崖州湾打造名副其实的科教城打下基础。据初步统计，本届大赛估值5亿元以上的项目有6个，完成A轮融资的项目超过20%,完成天使轮融资的项目超过50%。
“越到最后，评委压力越大，特别难抉择，23个晋级总决赛的项目都非常好，每个都无法割舍。”深圳市青橙资本股权投资管理股份公司负责人孙立清介绍，此次参与总决赛的项目质量高、范围广。评委会议认为即使按照超出原计划10%的数量进行评定，依然无法囊括所有优秀项目。
“我们的项目是紧贴科技城需求的成熟项目，获得大赛认可后，将在科技城尽快建立海外测试基地，将公司的科研项目转移过来，利用自贸港的政策优势，完善售后工程和国际物流，更好地服务海外合作伙伴。”深圳潜行创新科技有限公司负责人说，此次大赛有专业引导，一对一的贴身服务，为新项目的落地、市场化运作提供了无限契机。
“晋级的团队希望尽快落地，我们也希望引进的项目早日落地，形成产业链。”三亚市崖州湾科技城管理局相关负责人介绍，比赛中，优秀项目层出不穷，三亚市崖州湾管理局招商部门提前介入跟进项目，由园区服务处“专职城小二”贴身服务，了解参赛团队的需求并讲解园区优惠政策，确保晋级项目提前落地。
作为承接海南自贸港政策的重点园区，三亚崖州湾科技城将建设成国家深海科技创新中心、“南繁硅谷”及产学研城深度融合的聚集地。据介绍，此次获胜的项目均符合园区重点规划范畴，园区方面将为优胜团队提供项目孵化、人才计划优先申报、安家补贴等创业支持，积极推进科技成果转化转移，为推动海南自贸港建设注入强劲动能。
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