姚进

原标题：数字人民币已完全具备跨境交易条件

本报北京4月1日讯（记者姚进）中国人民银行副行长刘桂平1日在国新办发布会上介绍，推进区域协调发展是加快形成新发展格局的重要基础，也是社会和谐、政治稳定和经济可持续发展的重要保障。下一步，人民银行将持续加大金融支持区域协调发展力度，推动形成错位发展、各具特色、精彩纷呈的区域金融改革格局。

继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度。人民银行将因地制宜，持续推动金融支持京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈建设的各项举措落地，提升金融服务实体经济和区域协调发展的质量和效能。

谈及数字人民币跨境项目进展情况时，人民银行研究局局长王信介绍，我国数字人民币的设计主要是用于国内零售的支付，但在条件成熟、市场有需求的情况下，利用数字人民币进行跨境交易也是可以实现的。前期，人民银行数字货币研究所与香港金管局就数字人民币在内地和香港地区的跨境使用进行了技术测试，这是人民币试点的一次常规性研发测试工作。在国内，数字人民币在多个地区正在试用。王信表示，总体上来讲，参与机构和参与地区的反映是正面的、积极的。下一步，人民银行会进一步推动数字人民币试点，积累更多经验。

谈及货币币值稳定问题时，人民银行货币政策司司长孙国峰认为，货币币值稳定有对内和对外两方面的涵义。对内的涵义需要保持物价稳定，必须管好货币总闸门。近年来，人民银行推动贷款市场报价利率即LPR改革，货币政策传导效率明显提升。对外的涵义是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，为此要增强人民币汇率弹性，加强跨境资本流动宏观审慎管理，引导社会预期，把握好内部均衡和外部均衡的平衡。

人民银行金融市场司司长邹澜则对制造业投资问题进行了回应。邹澜表示，2020年制造业投资同比下降2.2%，存在多方面原因，一是受外部经济环境和疫情影响，二是与产业结构调整有关，三是制造业企业自身的投资需求发生了一些变化。邹澜介绍，近年来人民银行强化宏观审慎评估，加强政策协调配合，与其他金融管理部门一道，多措并举推动了制造业的中长期贷款大幅增长。今年2月末，制造业中长期贷款余额5.62万亿元，同比增长38.8%，增速连续16个月保持增长，逆转了前期制造业中长期贷款增速一直低迷的态势，金融支持制造业的效果正在逐步显现。

(责编：罗知之、吕骞)