周慧虹

原标题：银行拓展消费贷要有边界

当前，随着竞争压力加大和监管趋严，个人消费贷款成为银行尤其是中小银行的突破口。在这种情况下，一些银行加大力度拓展消费贷场景，不过，个别银行在营销宣传方面剑走偏锋，甚至推出一些陷于负面舆论漩涡的产品，既有损涉事银行的外在形象，也会引发一定的不良影响。

银行拓展消费贷，一定要着眼大局，因势利导。近日，人民银行召开24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，围绕下一阶段优化信贷结构工作提出了一系列措施。银行信贷支持应该结合国家经济发展大势，结合人民银行的窗口指导要求。一方面，将科技创新、制造业发展和绿色产业等列为重点支持对象；另一方面，提高消费贷与重点支持对象之间的适配度。如此，才有利于以金融之力引导消费，促进经济社会供需关系的平衡，在解决个体消费“烦恼”的同时，进一步化解生产环节当中的堵点。

银行拓展消费贷，还应当疏堵结合，防范风险。一些银行在为消费贷寻求突围过程中，需谨防“萝卜快了不洗泥”，既要为信贷资金找到适宜的出路，又要加强信贷资金用途和流向的监控，防止其违规流入楼市、股市。为了提高银行精准获客、批量化获客能力，促进创新服务方式、提升服务效率，防范化解金融风险，银行应着力创造条件，更好地发挥人工智能、大数据、云计算等新技术作用，尽可能以金融科技之力为消费贷保驾护航。

总之，银行拓展消费贷要坚持走正道，守住边界，只有在守正之中创新，步子才能越迈越顺，路子才能越走越宽。

(责编：罗知之、吕骞)