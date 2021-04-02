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商务部：全面提升产业链供应链发展层次 培育一批示范城市和示范企业

2021年04月02日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部等8单位日前联合印发《关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知》，部署开展示范创建工作，力争用5年时间，培育一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业。

通知指出，各地要促进供应链协同化、标准化、数字化、绿色化、全球化发展，着力构建产供销有机衔接和内外贸有效贯通的现代供应链体系。通知要求，各示范城市和示范企业积极推动供应链优势培育取得新成效，供应链效率效益得到新提高，供应链安全稳定达到新水平，供应链治理效能得到新提升。

通知强调，要统筹大中小企业协同发展，既要注重“大而强”核心企业，也要兼顾“小而精”中小企业，突出宽领域、多维度的代表性，将现代供应链理念融入实体产业体系、组织管理、经营机制、业态模式等各领域，重塑和改造产业链、价值链，为传统产业转型与实体经济发展注入新动能，全面提升产业链供应链发展层次。

通知明确，第一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业从供应链创新与应用试点城市和试点企业中推荐，各地应于2021年4月12日前报送相关申报材料。商务部等8单位将组织专家对申报材料进行评估并确定名单。

(责编：赵竹青、章斐然)

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