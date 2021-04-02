人民网北京4月2日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部新闻发言人高峰在4月1日举行的例行新闻发布会上透露，按照有关工作部署，海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单将是我国跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单。目前，商务部正在会同海南省和有关部门积极推进相关工作，力争尽快出台。

在海南清单的基础上，商务部将会同有关方面，根据自贸试验区发展的实际情况，研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，进一步拓展试点探索的广度，推动自贸试验区对接国际高标准经贸规则，深化制度型开放，为建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索路径、积累经验。

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