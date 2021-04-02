人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

商务部：正制定海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单

2021年04月02日09:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月2日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部新闻发言人高峰在4月1日举行的例行新闻发布会上透露，按照有关工作部署，海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单将是我国跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单。目前，商务部正在会同海南省和有关部门积极推进相关工作，力争尽快出台。

在海南清单的基础上，商务部将会同有关方面，根据自贸试验区发展的实际情况，研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，进一步拓展试点探索的广度，推动自贸试验区对接国际高标准经贸规则，深化制度型开放，为建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索路径、积累经验。

(责编：赵竹青、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：正制定海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单
　　人民网北京4月2日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部新闻发言人高峰在4月1日举行的例行新闻发布会上透露，按照有关工作部署，海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单将是我国跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单。目前，商务部正在会同海南省和有关部门积极推进相关工作，力争尽快出台。…
中国发布长三角G60科创走廊建设方案 覆盖9市（区）
　　人民网北京4月2日电 （赵竹青）据科技部网站消息，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、人民银行、银保监会和证监会等六部门4月1日联合发布《长三角G60科创走廊建设方案》（以下简称《方案》），以持续有序推进G60科创走廊建设。 《方案》称，到2022年，科创走廊建设初显成效。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部