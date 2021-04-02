扶贫攻坚工作开展以来，华夏银行坚持首善标准，扛起北京市属国有金融企业的责任使命，加强金融扶贫工作顶层设计，把北京市东西部协作对口扶贫和实现乡村振兴作为最大的政治任务和头等大事，如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。自2017年以来，华夏银行累计发放金融精准扶贫贷款超过150亿元，为全国超过20万建档立卡贫困人口提供融资服务；累计向贫困地区公益捐赠超过7385万元，定向采购扶贫产品超过1342万元。

坚持党建引领，构建扶贫“同心圆”

华夏银行把精准扶贫和全行四年发展规划（2017-2020）有机结合，形成党委统领、专业部门牵头、重点分行联动、其他分行广泛参与的金融助推脱贫攻坚工作体系，构建精准扶贫“同心圆”。实践中，华夏银行坚持问题导向、目标导向、结果导向，树立交账意识的同时，形成全行一盘棋的扶贫大格局。总行层面，成立党委书记李民吉担任组长的脱贫攻坚领导小组，统筹全行脱贫攻坚整体工作，制定年度脱贫攻坚计划方案，明确扶贫方向；党委书记和党委常委对北京市东西部扶贫协作重点项目逐一逐项对接推动，带领有关部门多次赴实地进行调研督导；同时，开展对重点分行党委扶贫工作的专项巡察，确保扶贫支援重点任务的高质量完成。分行层面，成立脱贫攻坚工作小组，落实总行部署，不断深化与当地政府和企业合作，聚焦三农服务，加大普惠金融帮扶力度，助力乡村振兴。

华夏银行党委启动“公益华夏 助力扶贫”活动

坚持首善标准，助力建设“美丽乡村”

“一企一村”结对帮扶成为向市委市政府交答卷的政治任务。华夏银行党委书记、董事长李民吉以及其他常委带队前往密云区新王庄村实地调研，检验帮扶成效，深化定点帮扶工作。与新王庄村开展结对帮扶以来，华夏银行通过开展结对联合党建、助力产业升级、公益捐款捐物、购买自产农产品、招聘贫困大学生等民生项目，有效促进农户增收致富。目前援建的原味西红柿大棚和林下木耳种植已产生良好的经济效益，每年可为村集体增收至少6万元，新修建的登山步道和1958艺术区吸引了大批游人前来观光住宿，帮助设计的“新王庄”农产品品牌LOGO增加了农产品的附加值。目前该村低收入户53户、110人已全部阶段性成功脱低。

深化教育扶贫，修筑脱贫“融智路”

持续加大改善基础教育设施方面的投入。华夏银行对教育扶贫坚持连年投入，近三年在新疆和田地区先后投入850万元教育资金，相继设立“华夏托幼站”“华夏银行幼儿园”，改扩建“阿热勒小学”“古江巴格中学”，拉长了教育扶贫的链条，为当地基础教育的全面健康发展探索出一条崭新的帮扶之路。2020年又向青海玉树州八一职业技术学校捐赠250万元，帮助学校实训基地建设、安全饮用水工程建设、资助优秀骨干教师外出读研或进修等，将惠及在校建档立卡贫困户家庭学生401人、低保户家庭440人、孤儿27人、残疾学生36人以及7000余名全校师生。

作为总部在首都的全国性股份制商业银行——华夏银行，在举国脱贫攻坚决战决胜的宏伟历史背景下，书写了浓墨重彩的收官篇章。各分行派出的一支支扶贫工作队走遍了对口支援地区的山山水水，推出的一个个精准施策的扶贫项目正在开花结果，放出的一笔笔专项信贷正在成为当地民众增收致富的金融活水，也得到社会各界充分肯定。2020年，在北京市国资委系统扶贫攻坚成效2019年度考核中结果为“好”；在中国网主办的2020年第三届优秀金融扶贫先锋榜评选活动中获得“精准扶贫先锋机构奖”；获得光明网组织的脱贫攻坚图片征集活动“优秀组织单位”荣誉称号；乌鲁木齐分行马树新同志荣获北京市扶贫支援办颁发的2019年度“北京市扶贫协作奖”；乌鲁木齐分行“访惠聚”驻村工作连续3年自治区考核为“优秀”；石家庄分行宋熙源同志荣获北京市扶贫协作先进个人，其带领的驻村扶贫工作队被河北省委组织部和河北省扶贫开发办公室评为2019年度全省扶贫脱贫“先进驻村工作队”；呼和浩特分行被赤峰市阿鲁科尔沁旗人民政府表彰为2019年度脱贫攻坚先进帮扶单位。

做实乡村振兴，助力实现“中国梦”

脱贫攻坚不是一个阶段性的工作，巩固脱贫攻坚成果是一项长期的工作。今后华夏银行将大力推进“十四五”期间的乡村振兴工作，引导北京市东西部协作所在重点分行落实好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，立足巩固拓展，有效衔接，巩固、提升、扩大原有项目的帮扶成效，做到信贷投入力度、工作任务、工作质量不放松。同时，充分发挥作为全国性金融机构的资源优势，在信贷规模配置、利率定价、绩效考核等方面，对特定区域、行业、对象予以重点信贷支持，鼓励支持在乡村振兴领域内的服务方式和产品的创新。

华夏银行党委书记、董事长李民吉表示，华夏银行将贯彻国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的总体部署，严格落实中央“四个不摘”要求，不断探寻多元化、可持续的帮扶新路径新模式，进一步巩固当地脱贫攻坚成果，以更大的决心、更强的力度、尽最大的能力，持续培育脱贫地区发展的内生动力，帮助更多脱贫人口过上更加美好的生活。

(责编：刘佳、吕骞)