人民网北京4月2日电 （记者余璐）“建筑碳排放是温室气体的主要碳排放源之一，我国要实现碳达峰、碳中和目标，建筑领域的节能减碳是‘关键一环’。”近日，在中国国际太阳能十项全能竞赛2021巡回路演启动仪式现场，参会嘉宾表示，我国建筑领域应加大可再生能源应用力度，通过提升节能标准来实现近零能耗、零能耗、净零能耗建筑目标，推进碳达峰碳中和。

中国建研院建筑环境与能源研究院院长徐伟表示，据国际能源署（IEA）数据显示，2018年中国碳排放约为100亿吨，其中建筑运行约为21亿吨，占21%，建筑业约为18亿，占18%。同西方发达国家相比，我国建筑运行碳排放占偏低，但建筑材料和建造碳排放占比偏高。为此，我国要通过新建建筑效能提升、既有建筑节能改造、建筑大规模利用可再生能源、农村建筑零能耗等不同的场景组合，在2030年前实现建筑领域碳达峰。

徐伟举例道，在新建建筑上，要分地区、分类型提升强制性新建建筑节能性能，以《建筑节能与可再生能源通用技术规范》为核心抓手，逐步提升至近零能耗建筑。要制定明确的近零能耗建筑、零能耗建筑、零碳建筑时间表，积极鼓励和引导有条件的地区推广零碳建筑。

“节能降碳，农村有广大的空间，它是一片待开发的土地，农村建筑具备实现零能耗，乃至产能建筑的天然优势，例如与太阳能结合，让屋顶发电，就能使农村从过去的缺能少能迈向产能，提高新建农村建筑能效，这也是建设美丽乡村实现乡村振兴的一种路径。” 徐伟说。

徐伟还谈到，可再生能源发电在建筑应用具有经济、技术优势。未来可再生能源在建筑上的应用，特别是分布式能源会得到迅速的发展。

对此，电力规划设计总院王姝力表示认同，她谈到，高效光伏是未来的重点发展方向，有利于推动成本的下降以及效率的提高。为实现碳达峰碳中和目标，电力行业需要推动电网的进一步优化，构建新一代电力系统，以适应更高比例可再生能源的接入。在建筑领域，要研究低碳绿色建筑相关技术，拓展可再生能源的发展空间，推动对现存的建筑物的低碳化改造。

建筑领域的节能减碳离不开公众的参与。中国国际太阳能十项全能竞赛组委会秘书长李昂表示，太阳能是重要的可再生能源，今年通过举办第三届中国国际太阳能十项全能竞赛，让来自全球的青年学子以“可持续发展、智慧互联、人居健康”为主题，设计并建造出具有示范意义和推广价值的太阳能绿色节能生态房屋。让新的建筑节能技术、建筑的低碳技术、新材料技术，以及新能源技术得到集中展现，向社会大众传递节能环保理念，使低碳发展理念走到民众身边。

“低碳、节能、绿色是建筑领域未来的一个不变的主题和发展方向。公众参与大赛，可以让节能减碳技术在房屋这个载体进行融合交叉，极大地推动建筑专业学生绿色发展观念的普及，以及引导全社会树立低碳理念，形成绿色生产生活方式，让世界更低碳。” 徐伟说。

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