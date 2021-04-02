人民网北京4月2日电 （记者余璐）去冬今春，韩江流域遭遇60年来严重干旱。水利部珠江委（以下简称“珠江委”）组织开展韩江水量调度，枯水期累计向下游增加补水6亿多立方米，保障韩江流域1000多万人供水安全，满足了汕头、潮州、梅州等市的工业用水，以及500多万亩农田灌溉用水需求，有效保障了城乡供水安全和生态用水安全。

珠江委主任王宝恩介绍道，韩江流域涉及江西、福建和广东三省，是流域8市24县（市）近1100万人口的重要水源地，同时还承担流域外部分地区供水任务。2020年10月至2021年2月，韩江流域降雨持续偏少，面平均降雨量仅85.7毫米，较多年同期偏少7成，为60年以来历史同期最枯。多条河流来水量偏低，潮安等控制站流量较多年同期偏少近6成，为1956年以来历史同期最少。水库蓄水严重不足，主要调节性水库棉花滩水库2020年11月末有效蓄水率仅18%，2021年2月末有效蓄水率仅为3%。汕头、揭阳、潮州、梅州等4市饮水安全受到影响，春灌用水需求不能有效保障，流域供水安全面临严重威胁。

“面对2020年枯水期韩江流域用水异常困难情况，珠江委切实提高政治站位，坚持以人民为中心，科学调度水库工程，加强跨省河流水量统一调度，有力应对韩江流域60年来严重旱情。” 王宝恩谈到，一是科学制定水量调度计划，2020年6月，珠江委制定下达韩江流域年度水量调度计划，确定2020年10月至2021年3月为关键调度期，制定了不同来水情况下的调度方案，并建立“短信日报+监管平台+月报”动态监控体系，强化日常监测预警；二是精准实施水量动态调度，珠江委统筹考虑各方用水需求，根据水雨情、水库蓄水变化等情况，实施流域水量动态调度，枯水期先后7次下达动态调度指令；三是加强监督检查，领导带队多次赴韩江流域开展督导检查，摸清地方取用水、水库运行等实际情况，监督检查调度指令执行情况，确保水量调度顺利开展；四是强化统筹协调，珠江委协调推迟棉花滩水电站设备检修时间至2021年3月，避开韩江流域用水紧张时期，同时加强与福建、广东两省水利厅沟通协调，落实水量动态调度方案，确保调度工作顺利实施。

王宝恩表示，此次应对韩江流域旱情的紧急调度，得到多方的积极响应。福建、广东省水利厅积极组织开展辖区内水库运行调度、取用水监督管理。梅州、潮州、汕头等地方政府积极配合珠江委、省水利厅开展现场督导检查，督促辖区内水库、电站按要求下泄水量，严格要求有关单位按计划有序取水、节约用水，进一步保障调度效果。棉花滩水库作为流域调节能力最强的水库，发挥了主力调度水库的关键作用，长潭、益塘、合水、青溪、双溪、高陂等水库联合补水，保障了下游韩江三角洲的供用水安全。

“实施韩江水量调度是实现韩江秀水长清的重要途径，韩江水量统一调度涉及多省市、多部门、多行业，关系防洪、供水、电网、生态、航运等安全保障，守护好、利用好这一江水，是流域各地共同的使命和担当。珠江委将与流域各地齐心协力，科学调度水工程，推进水量调度信息共享，建立健全韩江流域水量调度长效机制，充分发挥水资源的最大效益，为流域高质量发展提供有力支撑。” 王宝恩说。

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