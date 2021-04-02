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中国核电：2021年一季度累计商运发电量407.16亿千瓦时

2021年04月02日11:03 | 来源：人民网
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4月1日，中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）披露一季度发电量完成情况公告，截至2021年3月31日，公司2021年一季度累计商运发电量407.16亿千瓦时，上网电量381.29亿千瓦时，其中核能发电量387.6亿千瓦时，同比增长24.90%。新能源发电量19.56亿千瓦时。

鉴于公司2020年底完成对中核汇能有限公司（以下简称中核汇能）的收购：公司2020年一季度发电量统计口径不包括中核汇能2020年一季度发电量时，公司2021年一季度发电量同比增长29.09%；上网电量同比增长30.64%；其中新能源发电量同比增长285.33%。公司2020年一季度发电量统计口径包括中核汇能2020年一季度发电量时，公司2021年一季度商运发电量同比增长26.61%；上网电量同比增长27.96%。其中新能源发电量同比增长72.56%。

截止2021年3月31日，公司核电控股在运机组23台，装机容量2139.1万千瓦，控股在建项目机组4台，装机容量470.3万千瓦。

截止2021年3月31日，公司新能源控股在运装机容量571.694万千瓦，包括风电178.39万千瓦和光伏393.304万千瓦，控股在建项目装机容量180.23万千瓦，包括风电34.00万千瓦和光伏146.23万千瓦。

(责编：刘佳、吕骞)

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