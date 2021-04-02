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探探联合壹基金发起公益倡导 “让爱来让碍走”为自闭症群体发声

2021年04月02日11:15 | 来源：人民网
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4月2日“世界自闭症日”当天，由社交品牌探探联合壹基金发起的主题为“让爱来、让碍走”公益倡导活动召开，吸引了众多探探用户的关注和参与。通过本次活动，探探携手公益机构向用户普及自闭症相关知识和公益理念，让更多人了解和关注自闭症群体，并给予他们更多理解和帮助。

联合壹基金发起公益倡导，携手用户一起“让爱来，让碍走”

据了解，4月2日至16日期间，用户登录探探平台，带标签#让爱来让碍走#参与互动活动，拍下身边的蓝色，记录自己的蓝色行动，并分享自己对自闭症人群的理解和祝福，每参与一次，探探即为自闭症群体捐出1元钱。活动结束后，探探会将用户行动汇总转化为善款，捐赠给壹基金海洋天堂项目，把大家的爱心切实送到自闭症群体身边。

“探探一直在倡导创造一个更包容、多元、友好的社会环境，无论是自闭症群体，还是其他有身心障碍的人群，探探相信，他们都值得享有‘有尊严、无障碍、有品质’的生活。探探此次联合壹基金发起公益倡导，一是希望让更多人能正确认识自闭症，了解自闭症群体，二也希望帮助大家了解自闭症群体在现实生活中面临的困境，倡导大家对他们多一份理解，多一点帮助。”探探企业社会责任负责人表示。

据悉，自闭症也称为孤独症，专业名称为孤独症谱系障碍（ASD），是一种脑发育性障碍，以社会交往障碍、沟通交流障碍和重复局限的兴趣行为为主要特征。这些障碍会伴随孩子一生，他们不仅需要自己和家庭的努力，也需要社会的包容、理解和支持。2007年12月联合国大会通过决议，从2008年起将每年的4月2日定为“世界自闭症关注日”，以提高人们对自闭症群体的关注。

启动“探探公益新声力计划”，打造公益传播新平台

探探聚集了大量年轻用户，他们有活力、有温度、有思考，乐于寻求人与人之间有意义的连接，是公益活动的积极参与者。探探希望通过对社会公益活动的支持，连接更多青年人，通过公益参与，共同创造社会价值。为此，探探公益专门发起了“探探公益新声力计划”，旨在助力社会公益行动，与公益机构合作推动公益倡导，帮助公益机构和个人更好地开展和参与公益志愿活动，传递爱心，弘扬社会正能量。

据介绍，探探本次联合壹基金发起自闭症群体关爱活动，即是该计划的一次实践与探索。未来，探探将与更多公益组织和项目合作，用创新的形式和方法，传递公益理念，倡导轻松参与公益的生活方式，推动更多年轻人了解和参与公益。

探探企业社会责任负责人表示，“探探用户是公益倡导的优质群体，无论是个人志愿者、志愿者团队，还是专业公益机构，都可以在探探发起公益活动、传播公益理念，推动影响更多年轻人参与。我们非常乐于听取社会各界的声音，一起沟通探讨，共创一个国内公益传播的新阵地和新平台，共同创造社会价值。”

截止2020年12月统计数据，探探平台累计用户超4亿，95后、00后用户成为新增主力。作为备受年轻人喜爱的社交平台，探探在为年轻人搭建社交关联的同时，也在引领青年文化正能量，积极承担着企业社会责任。

(责编：刘佳、吕骞)

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