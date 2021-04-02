人民网记者 任妍

编者按：今年的政府工作报告提出，积极的财政政策要提质增效、更可持续。3月23日召开的财税工作座谈会指出，要实施好积极的财政政策，有力有序做好各项财税工作，着力推动高质量发展、扎实推进共同富裕、统筹发展和安全，确保“十四五”开好局起好步。

随着《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》批准通过，主要收支政策和重点财政工作备受关注。针对2021年财政政策的规划部署，人民网记者采访多位业内专家，解读积极财政的内涵与意义。

财政政策关系“国家账本”，关乎国计民生。今年的政府报告中，“提质增效”“更可持续”成为2021年财政政策关键词。从“更加积极有为”到“提质增效、更可持续”，积极的财政政策实施将立足新发展阶段，助力构建新发展格局。

2021年，积极的财政政策如何实现“提质增效”“更可持续”？全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希接受记者采访时表示，积极的财政政策要“提质增效”“更可持续”，就要一以贯之地贯彻“以人民为中心”的思想，坚持稳中求进工作总基调。

刘尚希分析指出，2021年积极的财政政策取向没有发生变化，但是更加强调“提质增效”“更可持续”，这实际上包涵三方面内容：一是要保持积极的财政政策取向，二是要“提质增效”，三是要“更可持续”，这是一个整体政策。

首先，“积极的”取向表明财政政策还要保持一定的对冲风险力度。刘尚希指出，尽管跟去年相比，公共风险强度有所下降，对冲需求有所减弱。但是，不稳定、不确定的因素依然存在，在这种情况下，政策只能考虑微调，不能大幅度调整。另外，从市场主体的期待和稳定预期的角度来看，也要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，不能大调大动，也不能急转弯。

其次，如何理解“提质增效”，刘尚希表示，一方面指资金配置和使用的有效性。从财政意义上理解，就是在经济层面和社会层面把钱花在刀刃上。另一方面，指政策有效性。这里涉及“财”和“政”，“财”是讲资金，“政”可以理解为政策。财政政策不是简单地拿钱、把钱用好，更重要的是实现政策的有效性。

如何更好地实现提质增效？刘尚希指出，不仅仅是把资金用到刀刃上，更重要的是稳定预期。从“财”上看，资金的宏观分配及微观使用要讲绩效；从“政”上看，政策的效果不仅仅是把钱花好，还要稳定预期，为市场注入更多确定性。

“市场主体可以自己谋划、投资、研发等，眼前怎么办，以后怎么办，如何做长期打算，这就需要有可预期的宏观政策，提供宏观确定性。这一点，已经体现在今年的预算报告里。”刘尚希说。

刘尚希认为，市场主体在做长期发展规划前，需要有可预期的宏观政策。在今年预算报告中，减税降费方面更加强调继续完善制度性减税以及怎么更好落地；进一步延续阶段性的减税降费政策；取消一些临时性减税降费政策，实施新的结构性的减税降费措施来弥补等，这些这政策都体现了保持宏观政策尤其是减税降费政策的可预期。

最后，财政政策可持续，既要从微观层面看，也需从宏观方面考虑，财政政策措施是否会转化为经济增长的内生动力和市场活力。如果实现了转化，经济增长质量更高，创新驱动力更强，财政政策可持续自然就有了基础。

刘尚希解释，从中长期来看，可持续发展还涉及到债务问题。债务资金的使用效率、效果决定了债务风险的未来趋势是收敛还是扩散。债务管理很重要的一方面是债务市场的建设，不仅包括发债的一级市场，也包括二级市场的培育和完善，还要纳入财政风险管理之中。

(责编：刘佳、章斐然)