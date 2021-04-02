原标题：快手理想家创作者大会闭幕 赋能传统家居房产行业创新发展

中新网4月1日电 3月30日，快手房产家居垂类“理想家创作者大会”在佛山顺利闭幕，多位快手家居房产达人们齐聚一堂，共话短视频时代家居产业的营销策略、发展路径等。佛山传媒集团管委会副主任、佛山电台党委书记、台长张伟立，快手运营中心总经理刘逍，罗浮宫家居集团副总裁伍尉廷，快手理想家负责人纪新军等多位嘉宾共同亮相，同时，枯燥房东壹哥、设计师阿爽、王贝乐讲房产等数十位快手头部主播也来到现场，并就短视频运营、创作进行了分享。

快手庞大用户基数成创作生态底盘 助力垂类营销实现商业闭环

快手运营中心总经理刘逍在致辞中就快手平台与创作者的关系给出自己的见解：“截至2020年9月，快手用户相互关注数量达到90亿对，有约25%的平均月活跃用户为内容创作者，其中2300万人成为有收入创作者，每一个创作者之间相互连接，构成了庞大的快手世界。”

随着视频发展日渐国民化、产业化，直播表达更加专业化，创作者能否有确定性的成长并且拥有自己的经营阵地显得至关重要。刘逍表示：“在以商家主页、POI详情页、短视频小黄车、直播间小黄车为代表的快手交易能力体系助力下，创作者个人成长将迈入新的阶段。”

快手理想家负责人纪新军也介绍，快手房产家居新生态呈现良好态势，房产家居垂类粉丝去重总数达4亿，房产家居创作者总数超过8.8万，2020年累计发布作品超过2200万个，直播总场次超过730万场。创作者内容消费数据同样令人惊喜，视频累计播放量年增长37%达到1403.4亿，直播累计观看时长年增长101%，用户总消费时长更是突破11.32万年。

庞大的消费数据依托的是快手以内容、社交、商业为基石的繁荣的社区生态。“快手理想家的愿景是打造房产家居、‘内容及商业’生态闭环，帮助快手老铁在快手实现在线看房、买房、装修房、装饰房等一站式服务。”纪新军强调，快手始终致力于打造“最有温度、最有信任的在线社区。”

为了更好地赋能创作者、培养更多区域达人，纪新军表示，快手将推出理想家优质创作者培训计划以及2021全年“启明星计划”，通过培养上百位优质达人、扶植上万个优质作品，打造房产家居“百花齐放”的新局面。同时还会通过“快拍档”、POI+服务电商、“百城安居”计划等丰富商业产品矩阵，帮助更多创作者获得商业价值。

“理想家”颁出大咖与优秀合作平台奖项 现场分享短视频营销“独门秘籍”

在颁奖环节，理想家创作者团队为点点看房、吊车队长、住宅公园、云南洪哥等17位快手大咖分别颁出“房产大咖”、“机械大咖”、“家装大咖”、“改造大咖”四大奖项。“理想家优秀合作平台”奖分别花落凤凰网房产、土巴兔以及齐家网，王贝乐讲房产将“理想家年度卖房王”奖项收入囊中，“理想家年度带货王”由祝哥装修材料获得。压轴环节，枯燥房东壹哥、设计师阿爽双双获得终极大奖——“最具影响力创作者”。

近年来，电商、社交平台已发展为存量竞争，短视频平台成为主角，快手凭借强大的平台流量级营销优势，迅速吸引了大量房产、家居创作者。总是把“爱设计，超过爱男人”放在嘴边的家装设计师阿爽便是其中之一。短短两年时间内，她创作了上千条优质视频，标志性短发、详实的内容、专业的解说、通俗的风格令她收获了千万粉丝的喜爱，是粉丝们心中公认的快手房产家居领域的“金字招牌”。

如何在两年时间内从一名普通创作者变身“家居一姐”？阿爽给出了自己的“独门秘籍”，“原创IP运营体系、强大的内容创作实力、善于打造爆款内容，三者缺一不可。除此之外，找到消费力强、消费需求旺盛的高质量精准用户群体，利用短视频、直播形式打造专业的业务模型也可以带来更多的商业合作，提升个人在行业的影响力。”

除了阿爽，还有“一场看房团成交23套房子”的王贝乐讲房产、不到一年内实现短视频领域全网粉丝最高的枯燥房东壹哥、霸榜快手全站电商主播销售额榜首的祝哥装修材料等多位大咖分享了获奖心情。

现如今，“房产+短视频/直播”已成为房产行业的大势所趋，快手正依托平台的流量资源优势和技术力量激发房产家居行业活力，助力更多品牌、创作者实现与用户的精准触达和有效转化。未来，快手将持续帮助创作者获得更长久的商业价值，赋能传统家居房产行业获得新发展。

(责编：刘佳、吕骞)