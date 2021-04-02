中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）将新能源业务作为核心主业进行全力打造。中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡新能源）作为三峡集团新能源业务的战略实施主体，承载着发展新能源的历史使命。

近年来，三峡新能源积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，稳健发展中小水电业务，探索推进储能、潮汐能等新业务。同时，投资与新能源业务关联度高、具有优势互补和战略协同效应的相关产业，基本形成了风电、太阳能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。截至2021年3月末，三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，已并网风电、光伏以及中小水电装机规模近1600万千瓦，资产总额超1480亿元，盈利能力稳居国内同行业前列。

在陆上风电开发中，以中东南部、特高压送出配套和大基地项目为重点，持续优化战略布局。截至2021年3月末，已投产陆上风电项目遍及内蒙古、新疆、甘肃等25个省区，累计装机规模超760万千瓦。其中，在青海建成国内首个高海拔兆瓦级风电项目（10万千瓦）；在内蒙古建成当期国内乃至亚洲单体规模最大的陆地风电项目（40万千瓦）；在内蒙古乌兰察布建设全球最大源网荷储项目（300万千瓦）。

在海上风电开发中，坚定不移实施“海上风电引领者”战略，集中连片规模化开发海上风电，已形成“投产一批、建设一批、核准一批、储备一批”的滚动开发格局。截至2021年3月末，已投产海上风电项目遍及江苏、辽宁、福建、广东等沿海4个省区，累计装机规模超140万千瓦。投产并网、开工建设、核准待建、资源储备的海上风电项目累计近3000万千瓦，广东、福建、江苏区域五个“百万千瓦级”海上风电基地已现雏形。其中，在江苏响水建成当期国内单体最大海上风电项目（21.45万千瓦）；在辽宁庄河建成我国北方地区首个海上风电项目（30万千瓦）；在福建福清建成全球首个国际化大功率海上风电项目（7.74万千瓦）；在江苏如东建设国内首个±400千伏柔性直流输电海上风电项目（80万千瓦）；在江苏大丰建设国内离岸距离最远的海上风电项目（30万千瓦）；在广东阳江建设国内一次性开工规模最大海上风电项目（一至五期170万千瓦）。

在太阳能开发中，积极推行光伏多元化开发，有序推进大规模集中式光伏发电，探索光伏+（农光互补、渔光互补、光储一体化）等业务发展模式，形成由点到面的光伏开发格局。截至2021年3月末，已投产光伏项目遍及青海、山西、陕西等21个省区，累计装机规模近700万千瓦。其中，在安徽淮南建成全球最大采煤沉陷区水面漂浮式光伏项目（15万千瓦）；在河北曲阳建成国内单体最大的山地光伏项目（20万千瓦）；在青海格尔木建成国内首个新能源平价上网示范项目（50万千瓦）。

在战略投资中，围绕产业链上下游，重点布局具有核心技术和科技创新能力的项目，特别是大容量风机研发制造、新型海上风电基础形式、高效太阳能发电技术、储能、氢能等领域，以直投或者创投基金方式，专注于成长期或成熟期股权项目，通过投资参股金风科技等风机厂家，运营福建海上风电产业园，充分发挥出产业链协同效应，推动行业技术进步。

(责编：刘佳、初梓瑞)