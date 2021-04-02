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1121股公布年报 187股净利润增幅翻倍

阙福生
2021年04月02日13:55 | 来源：证券时报网
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原标题：1121股公布年报 187股净利润增幅翻倍

证券时报网讯，证券时报 数据宝统计，截至4月2日，有1121家公司公布2020年年报，其中772家净利润同比增长，349家下降，756家营业收入同比增长，365家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有英科医疗等619家，利润收入均下降的有212家，业绩增幅翻倍的公司有187家，其中恒通股份增幅最大。

(责编：王震、吕骞)

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