黄华

原标题：300家医药上市公司迎来年报季，各细分赛道谁是盈利王？

时间迈入2021年第二季度，各大上市公司纷纷披露往年业绩报。对医药行业而言，2020年是极其特殊的一年。

疫情之下，口罩、防护服、检测试剂一度紧缺，从而掀起行业加班潮。进出医院有严格的限制、部门常规门诊暂停，不少药品和器械的销售节奏被打乱，药代们纷纷表示“一季度太奔溃了”。同一时间，疫情这一黑天鹅因素，也让一些抗风险能力弱的药企无处遁形，不得不进一步加快转型、对抗危机……

截至4月1日，已经有超270家药企发布业绩预告，约80家企业发布了业绩报。那么，2020年，医药上市公司的业绩表现究竟如何？器械、化药、中药、医疗服务等赛道上，谁才是盈利王？

医疗器械：英科成新王

谈及2020年的医疗器械，英科医疗可以说是声名鹊起。它原本是一家默默无闻的手套生产商。在疫情背景下，大有成为全球“手套王”之势。2020年内，该公司实现营收138.37亿元，同比增长564.29%；归母净利润70.07亿元，同比增长3829.56%。这样的成绩，几乎要超越医疗器械赛道上一贯的盈利王、素有“医药界华为”之称的迈瑞医疗。

截至目前，迈瑞医疗还没有正式发布2020年业绩数据。在其三季度业绩预告中，公司预计全年实现营收198.7亿元-215.2亿元，同比增长20%-30%；归母净利润为60.8亿元-65.5亿元，同比增长30%-40%。

而在英科医疗、迈瑞医疗之后，就是圣湘生物。它是2020年医药行业中业绩增速最惊人的公司，期内实现营收47.63亿元，同比增长1204%；归母净利润26.17亿元，同比增长6528%。在医疗器械赛道上，业绩排名前十的公司还有振德医疗、华大基因、达安基因、乐普医疗、鱼跃医疗、东方生物、蓝帆医疗。

尽管医疗器械赛道吸金能力普遍较强，也有公司在2020年出现商誉爆雷导致亏损。例如，彩超龙头开立医疗和脊柱微创产品供应商凯利泰。前者拟计提商誉减值准备2亿元，预计归母净利润亏损2932万元-5732万元；后者拟计提商誉减值准备3.8亿元，预计亏损将过亿。

此外，由于主要产品骨科手术导航定位机器人仍处市场推广初期，科创板上市公司天智航净亏损进一步扩大。2019年和2020年，该公司归母净利润分别为-3095.78万元、-5527.19万元。

化学制药：组合拳更拉风

当前，在化药大赛道上，新和成、丽珠集团、健康元登上前三。与主营各类成品药的丽珠集团、健康元不同，新和成是原料药企业。2020年，其实现营收103.14亿元，同比增长34.64%；归母净利润35.64亿元，同比增长64.59%。

作为全球头部维生素A、维生素E供应商，多年来，公司凭借规模优势业绩一路猛增。从2004上市至2019年，营收从11.3亿元上升至76亿元；归母净利润从0.75亿元上升至22亿元。

前三甲中，丽珠集团和健康元均是“医药界巴菲特”朱保国旗下的产业。与新和成的规模优势类似，这两家公司凭借着全方位布局的产品线，在2020年也创造出百亿级别的业绩规模。健康元实现营收135.22亿元，同比增长12.87%；归母净利润11.2亿元，同比增长25.28%。丽珠集团实现营收105.2亿元，同比增加12.1%；归母净利润17.15亿元，同比增长31.63%。

不过，比起这些“家大业大”的公司，一些产品结构单一或是过于依靠部分子公司的企业着实“不容易”。其中，受辅助用药市场变革影响，赛隆药业在2019年营收、净利润就双双缩水。2020年初，新冠肺炎疫情爆发，公司门冬氨酸鸟氨酸注射液、注射用胸腺法新等获批新产品没能及时完成市场导入，公司出现亏损，预计数额超5000万元。无独有偶，疫情之下滴眼液、大输液等产品销售遇阻碍，莎普爱思也出现亏损。

记者注意到，刨除疫情因素，各类减值还是公司亏损的主因。例如，由于理财产品本息逾期未兑付，千红制药拟全额计提剩余信用减值准备3.82亿元；神奇制药拟计提商誉减值损失1.6亿元；仟源医药拟计提商誉减值准备5200万元；莱美药业拟计提资产减值准备1.9亿元；金城医药拟计提商誉减值准备7.4亿元；金石亚药拟计提商誉减值准备约6.8亿元等。

中成药：各种各样的转型

在中成药方面，3月27日，前“中药市值头把交椅”云南白药公布业绩报告。2020年，该公司实现营收327.43亿元，同比增长10.38%；归母净利润55.16亿元，同比增长31.85%，但扣非净利润仅28.99亿元。

漂亮的财务数据之下，是这家昔日中成药巨头的“转型迷雾”。近几年，云南白药的中国第一牙膏品牌之位日益稳固。这也意味着，它从一家毛利率偏低的传统中药企业转型为毛利率较高的日化品企业。

有细心的投资者发现，除了日化，云南白药的投资也是“大手笔”。在该公司2020年净利润中，非经常性损益占约47%，其中还有26.18亿来源于股票等金融资产投资。截至2020年末，该公司账面证券投资总额达108.68亿元。其中，公司花了16.32亿元买入小米集团股票，带来15.17亿元收益，成为非经常性损益的重要构成。此外，伊利股份、红塔证券分别带来2.45亿、2.4亿收益。

而现任“中药市值头把交椅”片仔癀也已发布2020年业绩快报。与云南白药相比，片仔癀虽然市值“无人能敌”，但业绩规模要小很多。报告期内，其实现营收65.07亿元，同比增长13.72%；归母净利润为16.67亿元，同比增长21.27%。

在转型动作上，片仔癀选择了进军化妆品领域等。当前，片仔癀拥有“片仔癀”“皇后”等多个品牌。2020年10月23日晚间，公司发布公告，启动分拆片仔癀化妆品上市的前期筹备工作。

比起云南白药和片仔癀的稳定增长，同仁堂的表现就略逊一筹。2020年度，同仁堂实现营收128.26亿元，同比下降3.4%；归母净利润10.31亿元，同比增长4.67%。

医疗服务：赛道火热

截至目前，医疗服务赛道的“四巨头”都已发布2020年业绩情况。药明康德的业绩规模依旧遥遥领先。公司实现营收165.35亿元，同比增长28.5%；归母净利润29.6亿元，同比增长59.6%。

在药明康德之后，康龙化成实现营收51.34亿元，同比增长36.64%；归母净利润11.72亿元，同比增长114.25%。泰格医药实现营收31.92亿元，同比增长13.88%；归母净利润17.5亿元，同比增长107.9%。昭衍新药实现营收10.76亿元，同比增长68.27%；归母净利润为3.15亿元，同比增长68.67%。

此外，睿智医药、美迪西的净利润也已达到亿元之上。华安证券研报认为，药物发现外包市场自2017年起就呈现了猛烈的上升趋势。依据预计，该市场将从2017年的102亿美元扩大至2022年的156亿美元。在中国，该市场在2022年有望增至4.85亿美元，复合年增长率为28.7%。

(责编：王震、吕骞)