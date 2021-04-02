人民网北京4月2日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为加强保障性安居工程配套基础设施建设，根据《政府投资条例》《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》和《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》，国家发展改革委和住房城乡建设部近日将保障性安居工程2021年第二批中央预算内投资计划4223318万元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

按照要求，相关单位要严格按照有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按权限报有关机关批准。项目建设内容和规模调整影响中央预算内投资安排规模的，应及时报国家发展改革委进行调整。

同时，要加强对保障性安居工程配套基础设施项目的审核，原则上不得安排用于城市主干道主管网、综合管廊、城市广场、城市公园等项目，不得安排用于地方各项建设资金未落实、规定时间内无法开工建设的项目；要符合本地区财政承受能力和政府投资能力，切实防范地方政府债务风险和金融风险。安排保障性安居工程配套基础设施建设项目时，中央预算内投资要重点支持项目排水防涝设施内容，要统筹考虑支持消除污水收集空白区，完善“一城一策”“一区一策”消防车通道治理方案。同时，要切实落实项目建设条件，重点安排因配套基础设施短板影响群众使用的项目；对审计、督查发现存在问题多、整改不到位的市县，要减少安排中央预算内投资。

(责编：申佳平、章斐然)