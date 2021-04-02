人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

两部门下达超422亿元投资补助 支持老旧小区和棚户区改造

2021年04月02日14:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月2日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为加强保障性安居工程配套基础设施建设，根据《政府投资条例》《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》和《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》，国家发展改革委和住房城乡建设部近日将保障性安居工程2021年第二批中央预算内投资计划4223318万元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

按照要求，相关单位要严格按照有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按权限报有关机关批准。项目建设内容和规模调整影响中央预算内投资安排规模的，应及时报国家发展改革委进行调整。

同时，要加强对保障性安居工程配套基础设施项目的审核，原则上不得安排用于城市主干道主管网、综合管廊、城市广场、城市公园等项目，不得安排用于地方各项建设资金未落实、规定时间内无法开工建设的项目；要符合本地区财政承受能力和政府投资能力，切实防范地方政府债务风险和金融风险。安排保障性安居工程配套基础设施建设项目时，中央预算内投资要重点支持项目排水防涝设施内容，要统筹考虑支持消除污水收集空白区，完善“一城一策”“一区一策”消防车通道治理方案。同时，要切实落实项目建设条件，重点安排因配套基础设施短板影响群众使用的项目；对审计、督查发现存在问题多、整改不到位的市县，要减少安排中央预算内投资。

(责编：申佳平、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门下达超422亿元投资补助 支持老旧小区和棚户区改造
　　人民网北京4月2日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为加强保障性安居工程配套基础设施建设，根据《政府投资条例》《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》和《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》，国家发展改革委和住房城乡建设部近日将保障性安居工程2021年第二批中央预算内投资计划4223318万元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。 按照要求，相关单位要严格按照有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。…
车险综合改革半年成效如何？ 银保监会：89%保单签单保费下降
　　人民网北京4月2日电 （记者罗知之）银保监会官网4月2日消息，近日，银保监会召开车险综合改革半年工作（电视电话）会议，回顾了车险综合改革落地以来的工作成效，梳理车险市场出现的一些新情况新问题，部署推动车险综改各项工作任务不断深化、落地见效。会议指出，本次改革坚持人民立场，消费者获得感明显增强，89%的保单签单保费下降，其中保费降幅超过30%的保单占比达到64%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部