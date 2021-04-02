中国气象局例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月2日电 （记者余璐）今日，记者从中国气象局举行的例行新闻发布会上了解到，预计清明假期期间（4月3日-5日），全国大部地区天气较为良好，雨水主要集中在南方地区。华北北部、东北地区中部等地的部分地区森林火险等级较高，森林防火形势严峻，需注意野外用火安全。

国家气候中心副主任贾小龙在会上表示，清明假期期间，东北大部地区以晴或多云天气为主。西北地区东部、江南北部和西部、贵州、云南东部及广西西北部等地以阴雨天气为主，一般为小到中雨，其中广西西北部、云南东部等地的局部地区有大到暴雨。

气温方面，北方气温略偏低，华南江南等地气温偏高。西北地区大部、黄淮西部、江淮、江汉、江南北部及贵州等地平均气温较常年同期偏低1～2℃，其中江汉、江南西北部等地偏低3～4℃；华南大部、江南东南部及云南等地气温持续偏高2～3℃。3日，华北、东北南部、黄淮东部等地有4～6级风。

贾小龙提醒，一是清明节期间是祭扫、踏青活动高峰期，预计华北北部、东北地区中部等地的部分地区森林火险等级较高，需加强林区、景区、草场的用火管理和火情监测及防火工作；二是防范气温波动较大对公众健康的不利影响，4月气温多起伏、昼夜温差大，容易引起感冒等疾病，心脑血管病患者易复发，建议公众关注天气变化，早晚注意保暖，外出春游时备足衣服、及时增减，以防伤风感冒；三是注意防范低能见度及重污染天气的影响，预计4月上中旬，冷空气活动频繁，华北、黄淮、西北地区和新疆等地需防范沙尘天气给生产生活带来的不利影响；四是防范雷雨大风、冰雹等强对流天气的影响，4月雷雨大风、冰雹等强对流天气将有所增多，各地需及时积极采取措施，防范强对流天气给公路、铁路、民航等部门带来的不利影响，加强科普知识宣传，提高公众防灾减灾意识和能力。

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