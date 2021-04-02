财政部废止《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》
2021年04月02日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者王震）财政部网站4月2日公布关于废止《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》的决定。本决定已于2021年3月19日由财政部2021年第1次部务会议审议通过，为了适应依法行政、依法理财的需要，做好有关制度调整后的衔接工作，决定废止《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》（〔86〕财预第228号），自2021年1月1日起施行。
(责编：王震、章斐然)
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