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金融控股公司董监高规定发布 强化责任追究力度

2021年04月02日16:00 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者罗知之）人民银行官网4月2日消息，为规范金融控股公司董事、监事和高级管理人员的任职和管理，促进公司稳健运营，近日，人民银行发布《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定》（简称《董监高规定》），5月1日起施行。

人民银行表示，金融控股公司依照金融机构管理，具有业务类型广、机构数量多、关联性高等特点，其董监高的金融专业知识、风险管控能力和合规经营理念，对于金融控股公司及所控股机构的规范发展具有重要影响。《董监高规定》充分借鉴国内外相关监管理论与经验，认真落实“放管服”改革要求，实行备案管理制度，对金融控股公司董监高的任职条件、任职管理、备案流程、监督管理等方面进行了规范。这有助于促进专业管理队伍的形成，完善公司治理，推动稳健运营，更好保护金融机构和金融消费者合法权益。

《董监高规定》按照人员适当性原则，结合金融控股公司特点，明确董监高任职条件和备案程序，应具备与岗位相适应的技能、经验和知识，并加强任职管理，防控关键岗位人员风险，规范兼职、代为履职、公示人员信息等行为。同时，《董监高规定》明确人民银行负责对金融控股公司董监高进行备案和监督管理，加强事中事后监管，强化责任追究力度。

下一步，人民银行将遵循公开、公平、公正的原则，依法对金融控股公司董事、监事、高级管理人员实施备案管理，推动金融控股公司健康有序发展。

(责编：罗知之、章斐然)

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