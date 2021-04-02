“泛舟高峡平湖之上，亲眼见证三峡工程的宏伟壮观，令人心潮澎湃！这是我们中国人智慧和创造力的集中体现。”一位游客在参观三峡大坝之后在朋友圈中感叹道。长江三峡工程是迄今为止人类历史上规模最大的水利枢纽工程和综合效益最广泛的水电工程，截至2020年底，三峡累计生产优质清洁电能超过13991亿千瓦时，相当于节约标准煤4亿多吨；使长江单位运输成本下降三分之一，三峡船闸累计过闸货运量超过15亿吨。

据了解，在三峡工程正式开工的1994年，国家开发银行（以下简称“国开行”）正式成立，承担起为我国基础设施、基础产业和支柱产业提供金融支持的重任。三峡工程投资大、建设周期长、不确定因素多，财政资金难以承受如此巨大的资金投入，许多银行也都望而却步，“钱从哪里来”成为制约三峡工程建设的一大难题。

刚刚成立的国开行迎难而上，经过科学调研测算，决定为三峡工程提供长期贷款。1994年，国开行即为三峡工程提供了300亿元人民币的贷款，不仅保障了三峡工程一期建设所需资金，也为三峡总公司拓宽融资渠道、优化负债结构、形成滚动开发能力打下了坚实基础。1996年，国开行成立了当时唯一的分支机构——武汉分行，并派出工作组入驻三峡总公司，为三峡工程建设提供更及时、更优良的金融服务。此后，双方一致保持了密切的合作关系。截至目前，国开行对中国长江三峡集团表内贷款余额超过300亿元，始终是支持三峡集团发展的主力银行。

近年来，国开行不断深化与三峡集团的合作领域，支持三峡集团大型水电项目、海上风电项目建设，为促进我国能源结构调整和经济社会发展贡献力量。在长江干流，国开行为三峡集团投建的向家坝、溪洛渡、白鹤滩和乌东德水电站等大型水电项目提供全方位融资支持。2018年4月，国开行担任乌东德、白鹤滩水电站项目银团牵头行，组织10家金融机构顺利完成200亿元一期银团组建工作，高效保障了项目建设用款需求。截至2020年底，国开行为三峡集团大型水电工程建设累计发放贷款465亿元。在海上，国开行积极支持三峡集团海上风电连片规模化开发，先后支持了大连庄河、江苏大丰、广东阳江、福建兴化湾等一批海上风电和风电产业园项目，累计授信贷款超过480亿元，实现发放110亿元。

此外，国开行还大力支持三峡集团深度融入长江经济带，在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用；助力三峡集团引领中国产能编队“出海”，积极支持“海外三峡”在推动全球能源革命中发挥作用。

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