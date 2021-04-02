人民网北京4月2日电 （记者毕磊）记者从中国石化新闻办获悉，中国石化西北油田分公司部署在我国塔里木盆地顺北油气田的重点探井——顺北41X井，于近日试获超千吨工业油气流。中国石化相关负责人表示，这是西北油田继3月11日顺北42X井之后获得的第二口日产千吨油气井，创中国西部千吨井突破速度新纪录。

塔里木盆地顺北油气田。中国石化供图

据了解，顺北41X井完钻井深8645米，通过测试，获得日产原油289吨、天然气111.4万方，油气当量1177吨。

资料显示，2016年，中国石化宣布在顺北油气田勘探取得重大商业发现，成为近十年来塔里木盆地勘探的新亮点。2020年，顺北油气田建成百万吨级产能，成为中国石化西北油田新的上产重要阵地。

中国石化西北油田分公司相关负责人告诉记者，顺北油气田具有超深、超高压、超高温的特点，储层平均埋藏深度超过7300米，是世界上埋藏最深的油气藏之一。中国石化在顺北油气田超深井钻探中，加大科技攻关力度，攻克了一系列世界级技术难题，形成了超深井石油工程创新集成技术，2020年7月，顺北55X井完钻井深8725米，2020年10月，顺北53-2H井完钻井深8874米，不断刷新亚洲陆上最深定向井钻探纪录。

截至目前，西北油田分公司累计探明石油地质储量15亿吨、天然气地质储量740亿方，油气当量累计产量超1.4亿吨，是全国陆上十大油田之一。2020年，该公司共生产原油670万吨、天然气19.1亿方。

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