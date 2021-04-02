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《汽车代驾服务安全管理要求》团体标准发布

2021年04月02日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者乔雪峰）汽车代驾服务已成为汽车后服务市场的重要组成部分，服务场景也由酒后代驾向代泊车、代保养、代年检等服务业态不断延伸拓展，汽车代驾服务使用范围不断扩大。

但随着市场的变革与发展，代驾行业标准缺失、各家关于安全管理要求的不统一，将矛盾纠纷机制不健全、黑代驾乱收费等乱象暴露无遗。

4月1日，《汽车代驾服务安全管理要求》团体标准在北京正式发布。“今天起，针对汽车代驾服务而设立的安全管理标准迈入实施阶段。”中国道路交通安全协会主任张兵在会上表示，此标准将作为指导行业服务安全工作、规范汽车服务企业安全管控行为的指引，同时为汽车代驾服务过程的安全事故处置提供依据。

记者从《汽车代驾服务安全管理要求》团体标准发布会上获悉，该标准是由中国汽车流通协会联合中国道路交通安全协会共同发布，e代驾作为主要起草单位。

在会议现场，e代驾相关负责人介绍了该标准的结构和内容，重点强调了代驾机构应建立安全营运领导及管理组织机构、配置安全设备设施等基础资源保障、代驾员的教育培训、运营过程应达到安全营运条件等要求。

在标准尚未实施前，国内很多代驾公司在筛选代驾员时，只对驾驶技术做简单测试，对其服务意识、综合素质、道德信用等情况未作出硬性规定，导致代驾员群体的素质参差不齐，严重影响了代驾服务过程中的安全系数。

对此，张兵表示，《标准》实施后会对于代驾服务工作人员提出更高的要求，包括从业人员的身心体健康、传染性相关疾病、交通肇事犯罪经历、危险驾驶犯罪记录、暴力犯罪行为记录、吸毒记录、酒后驾驶记录等问题都进行了严格界定。代驾员不但需要具备一定的实际驾驶经历、掌握各项标准要求，而且还需要具备基本的人员紧急救护知识、道路紧急情况应变处理技能，并经职业道德、安全教育和安全操作技能培训合格。

(责编：董童、章斐然)

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