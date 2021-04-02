人民网北京4月2日电 （记者王震）国家税务总局2日曝光三起电子普通发票虚开违法典型案例，犯罪团伙通过大量注册“空壳”公司，向户企业或个人虚开电子普票金额上亿元，案件涉及全国31个省（区、市）。

济南警税捣毁2个暴力虚开窝点，涉案金额达30亿元

2020年7月，济南警税联合专案组在已破获虚开发票案件基础上，继续深挖扩线，立案代号为“5·08”“7·21”虚开发票案。济南警税双方协同配合，迅速出击，2020年8、9月先后开展三次收网行动，成功破获案件，捣毁暴力虚开窝点2个，抓获犯罪嫌疑人8名，查获电脑、打印机、手机等作案工具。初步查明犯罪团伙采取大量注册空壳公司的手段，向全国31个省（区、市）8000余家企业虚开增值税发票3万多份，涉案金额达30亿元，其中虚开电子普票2836份，虚开金额达1.72亿元。

广东：犯罪团伙以办理网贷名义诱导注册“空壳”公司

2020年11月，广东警税创新运用信息化战法，强化大数据分析运用和部门协同配合，组织开展“打虚14号”专案行动，成功打掉电子普票虚开犯罪团伙1个，抓获涉案人员8名，自首1人，捣毁涉案窝点1个。初步查明，不法分子以办理网贷的名义，诱导急需贷款的人员挂名注册成立“空壳”公司，采取暴力虚开手段，向全国21个省（区、市）643户企业虚开电子普票1482份，虚开金额达1亿元。

重庆打掉4个盘踞在重庆、西安的电子普票虚开犯罪团伙

2020年12月，重庆市警税联合国家税务总局驻重庆特派办运用技术手段开展大数据分析选案，成功打掉盘踞在重庆、西安的电子普票虚开犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人5名，查获作案用电脑、打印机、物联网卡、手机等大量作案工具。经查，该虚开团伙控制空壳企业188户，向全国31个省（区、市）5173户企业或个人虚开增值税发票21338份，涉案金额3.68亿元，其中虚开电子普票7769份，虚开金额达4209万元。

国家税务总局稽查局有关负责人表示，为维护经济税收秩序，依法严厉打击利用电子普通发票虚开违法行为，按照国家税务总局部署，各地税务部门会同公安等部门开展联合行动，重点专项打击，近期接连破获多起电子普通发票虚开典型案件，形成有力震慑。下一步，税务部门将坚持以零容忍的态度，对税收违法犯罪个人或团伙“露头就打”。

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