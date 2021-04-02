沪深股指全面上涨 科创50指数涨逾2%
2021年04月02日18:56 | 来源：新华网
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新华社上海4月2日电（记者桑彤）2日，沪深股指全面上涨，科创50指数涨逾2%。
当日，上证综指以3472.63点小幅高开，全天窄幅震荡，最终收报3484.39点，较前一交易日涨18.06点，涨幅为0.52%。
深证成指收报14122.61点，涨142.92点，涨幅为1.02%。
创业板指数涨1.31%，收盘报2852.23点。中小板指数收报9114.22点，涨幅为0.87%。
科创50指数上涨2.62%，收盘报1299.92点。
沪深两市个股涨多跌少，约2200只交易品种上涨。不计算ST个股，两市约70只个股涨停。
板块概念方面，大基金概念、白酒、氮化镓涨幅居前，涨幅均逾4%；电热供应、生物质能、黑色金属跌幅居前，跌幅均逾1%。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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