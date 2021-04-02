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2020上市公司年报答卷·业绩速递

金科追求高质量发展 积极探索扶贫新模式

2021年04月02日19:07 | 来源：人民网
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4月1日，金科股份发布2020年度业绩报告。年报显示，2020年金科股份实现营业总收入877.04亿元，同比增长29.41%，归母净利润70.30亿元，同比增长23.86%。

据了解，在过去的一年，金科股份全面提升经营质效，为企业从跨越式发展向高质量发展转变做足准备。在高质量发展努力追求经营业绩的同时，还投身于各种公益事业，并且积极探索精准扶贫的新模式与新路径。

积极践行“社会价值大于企业价值”

“作为民营企业代表，金科一直坚持‘社会价值大于企业价值’的理念，与国家发展同频共振。”是金科控股董事局主席，金科股份实际控制人、总策划师黄红云一直践行的理念与思路。

金科股份供图

据了解，自创立以来，金科在快速发展同时，始终牢记责任担当、积极回馈社会，先后创立了“红太阳”工程、“大社区志愿者日”、重庆大学“金科星光班”等多个品牌公益项目。2020年9月，又捐赠1000万元成立“红云慈善公益基金”，用于支持脱贫致富带头人创业和资助贫困大学生等。

公开信息显示，截至2020年末，金科累计公益投入及捐赠17亿多元，帮助困难家庭10万户，贫困大学生2100多名、留守儿童5000多名、孤寡老人2000多名；立足重庆向国家级贫困县的各类投资超400亿元。

2020年，金科先后捐赠超1350万元资金及物资助力新冠疫情防控，金科服务组建13名志愿者队伍驰援武汉火神山医院。

近年来，金科先后获得了中华慈善奖、全国“万企帮万村”先进民营企业等一系列国家级、重庆市级相关荣誉。

金科股份供图

在2月25日的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，金科被授予“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。“这个称号，是对金科作为深度参与者、见证者的最大鞭策，理应也是金科‘公益基因’最深刻的注脚。”黄红云说。

精准“滴灌” 让贫困群众实现自我“造血”

经过多年的探索与实践，金科深谙“产业扶贫是稳定脱贫的根本之策”。

在奉节县平安乡，“金科+龙头企业+贫困户”的豆腐柴产业扶贫基地项目，带动近2000户贫困户增收脱贫；在石柱中益乡“金科中华蜜蜂小镇”，实现了“花卉种植+中蜂养殖+精深加工+观光观光”农旅商深度融合；在城口县沿河乡，金科·迎红巴渝民宿项目带活了当地旅游，也为贫困群众创造了就业岗位和稳定收入……

“金科始终相信‘输血’不如‘造血’，授人以鱼不如授人以渔。”结合企业自身优势，在扶持农村产业上做足文章，并以产业发展引领农村供给侧改革，积极带动贫困户脱贫增收。

据统计，金科在近年的扶贫工作中，5年累计投入近2亿元，在重庆市石柱县中益乡、奉节县平安乡、巫溪县天元乡、城口县沿河乡等地打造产业扶贫项目8个，辐射带动上万名群众脱贫致富。

如何有效匹配需求、创造产业能力？

金科认为，坚持以产业扶贫和消费扶贫改善乡村发展条件，形成减贫治理的动态发展模式。金科通过构建“从田间到餐桌”供应链最短的扶贫服务网络模式，通过社区直采、投放消费扶贫专柜等方式，将金科160万户中产家庭与消费扶贫直接联通，5年累计消费农副产品超2000万元。

此外，金科还捐资2000万元打造中国西南消费扶贫中心，汇聚扶贫产品3000余个，常态化举办“消费扶贫活动周”“乡村旅游扶贫推广周”“东西协作消费扶贫活动”等系列活动，助推贫困群众种（养）得上、长得好、卖得出、有收益。2020年10月31日正式开馆至今，已实现消费扶贫采购合同金额6.03亿元、线上线下零售总额1875.6万元。

凝聚力量 四大体系全面助推乡村振兴

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。2021年，对于金科来说，又是一段新征程的开篇。

据透露，金科接下来要加大对脱贫县乡村振兴的支持力度，在“衔接过渡期”已经形成了4个层面的计划——

以产业为抓手，加强项目管理，对现有的扶贫项目持续开展“投融管退”审查，做好资金和产业发展规划；

以消费为支撑，整合内部资源，开展消费扶贫日常化工作，在重大节日、活动节点，联合物业、商业和酒店等部门，通过采购节等形式，帮助消费产业扶贫产品；

以基金为载体，进一步明确“红云公益慈善基金”运行机制、投资方向和管理模式，探索进行股权、债券投资，确保基金保值增值，并探索企业产业扶贫资金由红云公益慈善基金管理；

以公益慈善进行兜底，做好万企帮万村”等平台数据监测，对因病、因灾而返贫的人员，对创业失败的农村致富带头人进行公益慈善兜底帮扶。

金科将始终坚持“社会价值大于企业价值”，继续把巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接，进一步加大对乡村振兴的投入，助力乡村实现产业振兴、文化振兴、生态振兴。

(责编：董童、吕骞)

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