原标题：数字乡村里的好工作：上班家门口，山月随人归

广袤的乡村有了更多好工作。

上班就在家门口，下班回家吃晚饭，年轻人回到家乡，村子又热闹起来。留守儿童等回了妈妈，妈妈带着孩子“养”AI，爸爸在田间地头开直播……家门口的好工作成就了超10万“斜杠农人”，他们在阿里巴巴等数字化平台上找到了改善生活的机会。

2021年中央一号文件提出，要吸引城市各方面人才到农村参与创业创新，参与乡村振兴和现代农业建设。

数字化新职业为年轻人留在乡村工作提供了更多选择。

乡村就业新选择 “客服县”规模今年翻番

挂念不下独居的老父亲，在厦门工作的27岁姑娘陈芦清，回到了家乡江西寻乌。守在父亲身边，心放下了，但在老家难找对口工作。那段时间，父亲看着陈芦清，眼中闪烁着愧疚。

一个偶然机会，陈芦清了解到阿里巴巴集团客户体验事业群(简称CCO)在寻乌的“客服县”项目。这份在家门口的工作不仅有让陈芦清满意的薪水，她也认识了一群志同道合的伙伴。现在陈芦清晋升成队长，管理着一支七八人的小团队。

“客服县”是地方政府与阿里合作，在县区建设客户体验中心，为像陈芦清这样希望回到家乡、陪在父母身边的青年人提供数字就业选择。数据显示，首个“客服县”落地以来，已累计实现拉动县域直接就业约1500人，其中半数以上的是大专及以上人才，返乡的青年占比超过51%，部分表现优异者已经率先月入过万。

4月2日，阿里巴巴助力“乡村振兴”有了新举措——今年“客服县”的规模将翻番，上半年将提供超1000个乡村就业岗位，陆续推动更多县域客户体验中心开业和运营。

此外早在2010年，阿里巴巴创立“云客服”项目，让不同职业背景和学历的人通过专业培训后，只要有一台电脑、一根网线，就能实现灵活就业，为淘宝、天猫和盒马的消费者和商家提供咨询服务。截至2020年底，阿里巴巴云客服项目累计培训超过35万人，就业超过10万人，为超过11万人提供了在线就业机会。

带着孩子“养”AI

抱着怀里软糯的女儿，张金红知道自己的选择没有错。“能在老家上班多好，家里多一份收入，又方便带孩子。”为了让女儿不再陷入贫穷的循环，张金红决心守在孩子身边，不能让孩子成为“留守儿童”。

家乡就业机会有限，生活的重担一下子压到了在铜仁做装修的丈夫身上，全家一年2万多元的收入勉为其难。2019年，阿里巴巴集团、蚂蚁集团联合中国妇女发展基金会共同发起“AI豆计划”，在贫困地区孵化社会企业，免费培训“人工智能训练师”并建立职业认证标准，在家门口解决就业问题。

从没用过电脑的张金红抓住机会，成了一名“人工智能训练师”。有别于传统技能含量低的“打工”，这份工作不仅工资可以贴补家庭，接触电脑、互联网的工作也拓宽了“母亲”和“孩子”两代人的“眼界”。 暑假期间，张金红的孩子就在培训教室里安静地写作业，偶尔也会问妈妈在学什么。“小孩看着我学习，有些东西学得比我还快”。

截至 2020 年 12 月底，“AI豆计划”已在贵州万山、陕西清涧等8地孵化了就业基地。项目累计培训 1280 人，累计就业 787 人。稳定在岗人员中，女性占比 62.3%，返乡就业人员占 40.11%，人员平均工资 3000 元。

直播成了新农活 田间地头有村播

扎西卓玛是青海省海南藏族自治州共和县人。卓玛靠看《新闻联播》和电视剧学会认字、说普通话。如今，她通过直播帮8个村的村民在淘宝上卖青海特产。

扎西卓玛是阿里巴巴“村播计划”的受益者之一。

2019年3月，阿里巴巴启动“村播计划”，通过淘宝直播孵化农民主播，想让田间地头的他们在电商平台带货农产品。

为了培养电商人才，蔡崇信公益基金会联合淘宝大学建立电商培训体系“青橙计划”，淘宝大学也成立“电商脱贫学院”，通过送课下乡的形式，免费帮助县域乡村培养电商人才。

目前，淘宝直播累计孵化11万农民主播，建立52个村播学院和22个村播基地；“青橙计划”为17所学校提供线上直播课225场次、774课时；“电商脱贫学院”通过1年的时间帮助贫困县培养了超过10000名电商人才。

(责编：董童、吕骞)