人民网北京4月2日电 （记者李栋）“中国特色粮食安全之路正越走越宽”“要推进‘数字粮储’建设。”今日，在国新办新闻发布会上，国家粮食和物资储备局相关负责人表示，在“十四五”期间，要统筹提升国家粮食安全的协同保障、收储调控、产业支撑等能力，保障粮食供给，端牢中国饭碗，守住大国粮仓，保障粮食安全。

新闻发布会现场（图片来源：国新网）

粮食安全之路越走越宽

在新闻发布会上，国家粮食和物资储备局副局长梁彦介绍说，我国的粮食安全形势是好的，粮食安全是有保障的，主要体现在产量高、供应稳、储备足。粮食生产实现了“十七连丰”，人均粮食占有量470公斤以上，远高于国际400公斤的水平。

她说，中央储备粮规模保持稳定，地方储备粮能够满足产区3个月、销区6个月、产销平衡区4.5个月的市场供应，36个大中城市及市场易波动地区建立了一定数量的成品粮油储备。全国粮食完好仓容超过6.5亿吨，仓储条件总体达到世界较先进水平。

针对粮食生产保障能力，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云说，近年来我国稻谷、小麦供求基本平衡有余，生产保障能力较强。今年小麦播种面积有所增加，目前苗情长势良好，夏粮丰收有基础。

“十四五”时期粮食和物资储备领域的专项规划编制，是社会各界关心的话题。对此，梁彦介绍说，工作的重点是在“五个坚持、五个统筹”上下功夫，即要坚持立足国内，统筹强化粮食产购储加销协同保障；坚持精准调控，统筹提升粮食收储调控能力；坚持高质量发展，统筹实施优质粮食工程；坚持全链条管控，统筹推动节粮减损和健康消费；坚持改革创新，统筹推进粮食安全治理体系和治理能力现代化。

“我们将按照‘十四五’规划的总体部署，在各环节进一步加强粮食安全的保障措施，使中国人饭碗牢牢端在自己手上，使我们国家粮食安全有更高层次、更有水平的保障。”梁彦说。

“十四五”将聚焦“数字粮储”建设

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要加快数字化发展，建设数字中国。以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革。

在发布会上，国家粮食和物资储备局规划建设司司长钱毅表示，科技创新和数字化转型，为加快粮食产业高质量发展赋予了新动能，是保障粮食安全的重要支撑。

钱毅说，“十四五”时期要聚焦“数字粮储”建设，加快5G、人工智能、大数据等信息技术与粮食的产、购、储、加、销深度融合，实施“上云用数赋智”，建设国家粮食和物资储备数据安全中心，推动数据赋能粮食全产业链协同转型。

“首先是整合共享粮食产业链数据，推动播种、气象、产量、病虫害等相关生产领域数据共享共用；其次建设数字粮库升级版，提升数字化收购和智能化仓储水平；三是推动粮食加工数字化升级，推进加工企业上云、上链、上平台；四是推动粮食交易智能化，加快粮食产业数字化转型。”钱毅说。

实施全产业链节粮减损

“我国的粮食形势是好的，国家粮食的安全是有保障的，但是国家粮食安全这根弦还是不能放松。”梁彦说，从中长期看，我国粮食供求仍处于紧平衡态势，面对复杂的国际形势、国内持续增长的粮食需求、地缺水少人多、种粮比较效益低等潜在风险隐患。

保障国家粮食安全，不仅要通过“藏粮于地、藏粮于技”提高粮食综合生产能力，还要从消费端提倡粮食节约。

钱毅说，国家粮食和物资储备局正在制定相关指导意见，将通过粮食收储、仓储、物流、加工等产业环节实现高水平综合减损。“减少粮食损失浪费也可以实现粮食增产增收增效、保障国家粮食安全，是增加粮食有效供给的‘无形良田’。”

(责编：董童、章斐然)