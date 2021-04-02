原标题：建立科技金融生态 服务科技自立自强

刚刚公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，明确到2035年“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列“的远景目标，强调要“完善金融支持创新体系，鼓励金融机构发展知识产权质押融资、科技保险等科技金融产品，开展科技成果转化贷款风险补偿试点”，这是建设科技强国的行动纲领，也为新时代金融支持实体经济指明了方向。

苏州经济的转型发展

“十三五“期间，苏州GDP突破2万亿，在全国排名第六，人均GDP全国第二，工业实力全国第一。特别是新能源、新材料、生物医药、智能电网等八大战略新兴产业产值9891.9亿元，占规模以上工业总产值比重达53.9%；疫情期间，苏州的生物医药制造、新一代信息技术、纳米技术、人工智能等核心产业，实现了爆发式增长，苏州正走在创新驱动、转型发展的高质量发展道路上。

改革开放以来，苏州经济发展历经了以乡镇企业为主的“苏南模式”第一阶段，发展外向型实体经济为主的第二阶段，正在进入以科技进步与商业模式创新为主要增长动能的实体经济高质量发展的第三阶段。

近年来，苏州深入实施创新驱动发展战略，不断健全创新政策体系、集聚高端创新资源、增强企业创新能力和优化创新生态，有力支撑经济和社会高质量发展。“十三五”全社会研发经费支出占地区生产总值比重由2.68%增长到3.7%左右，万人有效发明专利拥有量由27.4件增长到68件，科技进步贡献率由62%提高到66.5%左右，科技创新综合实力连续11年名列江苏省第一。

苏州的生物医药、医疗器械、纳米新材料和小核酸等已入选国家战略性新兴产业集群和创新型产业集群。2020年，生物医药产业产值增长17.9%。与此同时，新一代信息技术、生物医药、纳米技术、人工智能四大先导产业产值达到8718亿元，增长11.5%。其中，苏州已拥有生物医药企业超3000家，产业园区15个，拥有昆山小核酸及生物医药产业基地、吴江特色药研发基地等，形成了较强的集聚效应。2030年，苏州将集聚生物医药企业超一万家，产业规模突破一万亿元。

集成电路行业是现代信息产业基础与核心产业，已成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性产业。苏州一直把新一代信息技术作为先导产业，形成了以集成电路设计、制造、封测、设备材料及服务产业为支撑的集成电路产业链。2020年底，苏州市集成电路创新中心在苏州创业园三期启动。通过3至5年努力，这里将建成长三角最具影响力的集成电路设计及应用特色产业基地，集聚起相关企业超200家、科技人才超6000人，构筑苏州集成电路产业发展核心区与示范区。

经过多年培育，苏州市国家科技型中小企业、省级民营科技企业、高新技术培育企业等三类科技型企业均突破万家大关，形成了推进关键技术、核心领域、重要环节攻关突破的科技企业集群。苏州市国家科技型中小企业入库评价企业12594家，位列全国第一，较上年增长143%；有效期内江苏省民营科技企业达10552家，较上年增长24.38%，位列全省第一；省级高新技术培育累计入库企业数达到10151家，较上年增长98.7%，位列全省第一。“十三五”全市高新技术产业产值占工业总产值的比重由45.9%提升到51%，累计获省级以上科学技术奖励项目210个、省科技成果转化专项资金项目149个。据统计，2020年，苏州A股上市公司累计达144家，保持全国大中城市第五位；科创板上市公司20家，数量仅次于北京、上海。

苏州科技创新的“金融密码”

创新是现代化建设全局的核心。金融是现代经济的核心。建立科技金融生态，实现精准的金融支持，这是催生苏州经济开出“科创之花”的生命源泉。数量庞大的中小科技企业，以及处于种子期、创立期的初创型科技企业，通常具有轻资产、高技术和高风险的特征，往往面临着缺乏资金和担保的困难。在一个以间接融资为主的金融市场，如何解决银行业金融机构不愿贷、不敢贷的问题，关系着科技创新的成败。

苏州市政府和金融机构经过多年的探索、实践、积累，形成了金融支持科技企业创新发展的“三次迭代”，即以股权融资为核心的科技企业股权融资服务阶段，以“拨改贷”缓释风险为特征的债权产品服务阶段，以制度机制创新为基础的科技金融生态体系阶段，这是苏州科技创新可持续发展的金融“密码”。

作为“长三角自己的银行”，浦发银行苏州分行一直牢记服务实体经济、勇闯金融新路的初心使命，把服务科技自立自强作为着眼点，通过金融创新支持苏州科技企业抢占科技竞争和未来发展制高点。浦发银行苏州分行最早向苏州市政府提出“拨改贷”建议，建立了各类风险分担的科技金融产品超市，开发出近20种科技金融产品，对科技型企业从初创、成长、成熟到上市，每个发展阶段都有相应的科技金融产品提供服务，是全市科技金融融资产品最多的银行。

浦发银行苏州分行整合各方面的金融资源，加大与投资机构合作力度，积极进行投贷联动，加深了企业、银行和股权基金的全方位合作关系，实现企业、银行和股权基金的三方共赢。

浦发银行苏州分行创新“人才贷”产品，专项为科技企业的创业人才、团队提供个人安居生活消费及个人经营性资金支持，实现从创业人才到科技企业的全方位服务，解决人才后顾之忧，进一步将科技金融服务延伸到个人融资领域。

经过16年的持续布局，浦发银行苏州分行充分发挥综合化金融服务优势，建立了以政府、科技型产业龙头、PE/VC产业链金融为实质的科技金融生态圈，以推动科创企业腾飞为使命，以“聚焦科创、综合集成、跨界融合、生态赋能”为特色，形成“商行+投行”、“境内+境外”、“融资+融智+融技+投资”、“贷、债、股、资”四位一体的科创金融服务体系。

透析科技金融的“苏州模式”

围绕科技企业的需求，苏州抓好创新和金融这两个核心的融合，形成了金融支持和政策引导“双轮驱动”的模式，支持科技型企业快速成长，带动和促进传统产业不断转型升级,实现了工业的做大做强、提质增效。

第一，建立科技企业全成长过程的综合金融服务链是科技金融生态的重要特征。具体而言，要用好政府缓释风险资金，参与政府的引导基金投入，培育初创企业直至上市，为其不同的发展阶段提供不同的融资支持和金融服务，形成全程金融服务链；建立起综合金融服务的价值体系，通过提供从商业银行到投资银行的金融服务，对接资本市场，将科技金融生态建成综合金融资源的供给平台，使之成为商业银行的内在动力和自觉行为。

第二，体制机制创新是推动科技金融生态不断完善的动力。对金融机构而言，要建立科技金融业务的风险成本缓释机制，降低考核风险成本。使客户经理在推进科技金融业务中想做、愿做、主动做科技金融业务，形成巨大的、可复制的业务推动力。同时，要建立科技实体企业授信准入的积分制度。高科技企业按照一般标准化的成熟企业授信准入要求，往往达不到准入条件，享受不了金融服务。浦发银行苏州分行从目标客户初筛、科技金融产品、考核政策导向、借助外脑力量等方面，自主研发编制了《科技型企业积分表》，建立具有行业特色、关注领先技术、可操作性强的标准化指标评价体系。制定了差异化考核政策，对有政府风险分担的科技金融信贷产品进行拨备返还，提升科技金融经营积极性,鼓励全行办科技金融。

第三，建立科学的风控体系是推动科技金融生态高质量发展的根本保障。高科技企业的信贷风险，除了传统的信用风险外，最重要的风险点是技术替代与商业模式替代的风险，这是对商业银行传统风控机制的极大挑战。浦发银行苏州分行在控制科技金融业务风险中逐步探索解决方案：通过“借智”，外聘了“生物医药、新材料、新一代信息技术、人工智能”四大产业科技专家，建立科技金融专家库，帮助银行来识别技术替代与商业模式替代的风险，并在产业投向、项目决策、产业培训等方面为科技金融提供支持。通过持续积累和优化银行的人才结构，在引进高科技管理人才的同时，校招一定数量的理工科学生结合金融业务加以培养，逐步培育银行对技术替代与商业模式替代风险有管控能力的管理人才，形成市场竞争力。通过建立科技企业科学的风险管理体系，确保科技金融生态保持健康、可持续的基础。在实际过程中，既要“严格管理”，更要“科学管理”，风险控制的聚焦点从传统制造业的资金链转移到技术、商业模式的替代性，使得银行风险控制更具有前瞻性和全面性。

截至2020年底，浦发银行苏州分行服务科技型企业3104户，科技型企业在公司客户授信数的占比超过四成；贷款余额155.95亿元，较年初增长47.81亿元。2020年度苏州区域科创板新上市公司共14家，其中有10家募集资金监管账户开在浦发银行苏州分行，市场占比达到71%；当年共开立上市募集资金账户24户，在同业中遥遥领先。（作者：詹定国 浦发银行苏州分行党委书记、行长）

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