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我国口粮库存能满足一年以上需求

2021年04月02日21:59 | 来源：新华网
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新华社北京4月2日电（记者王立彬）目前我国粮食库存储备数量充足，稻谷、小麦两大口粮库存量能够满足一年以上需求。

国家粮食和物资储备局副局长梁彦2日在国新办发布会上说，我国粮食安全形势好主要体现为产量高、供应稳、储备足。生产上，我国粮食已经“十七连丰”，全国粮食总产量连续6年稳定在1.3万亿斤以上，口粮完全自给；人均粮食占有量470公斤以上，远远高出国际400公斤的平均水平。储备上，我国粮食库存数量充足，在稳定中央储备规模同时，按产区3个月、销区6个月、产销平衡区4.5个月的市场需求量增加地方粮食储备规模。最低收购价、临时收储政策等形成的政策性库存数量也非常可观。稻谷、小麦库存量能够满足一年以上市场消费需求，36个大中城市米面成品粮有15天以上市场需求量储备。

梁彦强调说，也要清醒地认识到，从中长期看，我国粮食供求仍将处于一种紧平衡态势，特别是面对复杂的国际形势、持续增长的国内需求、地缺水少人多的国情以及种粮比较效益低、自然灾害多发和结构性矛盾比较突出等潜在风险隐患，国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。“十四五”规划首次将粮食综合生产能力作为安全保障类约束性指标予以明确，并从产购储加销环节作总体部署，首次明确提出制定粮食安全保障法，以法律手段强制性保障国家粮食安全，对优质粮食工程、节粮减损等做出具体规定，体现出党中央对国家粮食安全前所未有的高度重视，是防范重大风险挑战的具体体现。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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