前2月规上互联网企业业务收入同比增29%
2021年04月03日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月2日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：1—2月，我国互联网和相关服务业开局良好，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入1990亿元，同比增长达29%，增速同比提高24.5个百分点。
行业利润上，1—2月，规模以上互联网企业实现营业利润151.7亿元，同比增长17.3%。同时，全行业研发费用快速增长。1—2月，规模以上互联网企业投入研发费用116亿元，同比增长19.7%，增速同比提高9.1个百分点。
《 人民日报 》（ 2021年04月03日 01 版）
(责编：郝江震、白宇)
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